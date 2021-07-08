騰訊AI怎助「天眼」探索宇宙？3天能抵一年工作量（多圖，有片）

▲ 騰訊AI怎助「天眼」探索宇宙？3天能抵一年工作量

騰訊 （0700） 公司董事會主席、首席執行官馬化騰8日在2021世界人工智能大會上表示，騰訊將和國家天文台聯合啟動「探星計劃」，將AI技術用於尋找脈衝星，探索宇宙。

此次雙方聯合啟動的「探星計劃」，將基於騰訊優圖實驗室領先的計算機視覺技術、騰訊雲領先的計算能力，用「雲+AI」幫助中國天眼FAST處理每天接收到的龐大數據，並通過視覺AI分析找到脈衝星線索。

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FAST在1周內產生的數據，大約相當於3000萬張信號圖，如果以人工肉眼處理，按照1張/秒速度，在不吃不喝不休息的條件下，需要用一年的時間才能處理。如果通過AI預篩選，只需要3天時間就可以完成，將極大的節省人工時間成本。

高速處理中國天眼FAST信號圖

脈衝星被稱作宇宙中的燈塔，對其進行研究，有望得到許多重大天體物理學問題的答案。在AI輔助下，脈衝星搜索效率將得到顯著提升。

作為國家重大科技基礎設施，中國天眼FAST是目前世界上靈敏度最高的射電望遠鏡，有了AI的助力，將更好的幫助中國在天文和天體物理領域的深入研究。

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馬化騰又提到，過去一年，AI在醫療、城市治理、非接觸服務等領域，為的生活帶來了越來越多的便利，但對AI的未知仍大於已知。人類追求科技向善，就要推動AI向善，讓AI技術實現可知可控，可用可靠。

他表示，騰訊將進一步扎根上海，聚焦基礎研究和前沿探索，專注做好數位化助手，助力上海從事數位化轉型。

中國天眼影像：

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【為何要尋找脈衝星】 脈衝星是大質量恆星死亡後的殘骸，是宇宙中密度最高、磁場最強、自轉最快、相對論效應顯著的奇異的天體，是研究宇宙極端環境中，物理規律的理想「實驗室」。脈衝星研究，長期以來都是天文和物理學的前沿研究領域，涉及引力波探測、精確驗證廣義相對論、限制極端物理條件下的物態方程等領域 國家天文台研究團隊早前正式發布FAST望遠鏡在觀測中取得的重要進展，截至今年3月，共計新發現201顆脈衝星。

▲ 中國天眼建造過程。

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責任編輯：鄧國強

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