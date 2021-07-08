NBA能助緩和中美關係？總裁這樣說

NBA總裁蕭華（Adam Silver）當地時間周二（6日）表示，希望NBA在中美緊張關係中發揮積極作用，惟這不意味認同在中國發生的一切，強調NBA本質是美國公司、遵循美國政府的政策。

綜合外媒報道，蕭華周二在NBA總決賽第一場比賽前向傳媒承認，很難把NBA的現況，與中美之間的地緣政治問題分開，認為在政府之間緊張的局勢下，培養體育、文化關係仍很重要。

蕭華希望繼續在中國轉播NBA賽事，指這有助中美人民更好彼此了解。「如果我們要共同努力解決我們的一些問題，這種接觸形式是至關重要。」

「NBA本質是美國公司 遵循美國政府的政策」

2019年10月，NBA休斯敦火箭隊時任總經理莫雷（Daryl Morey），在Twitter發表涉港言論，引發中國抵制風波，多間企業宣布暫停或終止與火箭隊合作，央視體育也暫停NBA賽事轉播。時隔一年，去年10月央視恢復轉播NBA賽事，但據稱今個賽季央視沒有轉播，有指央視和NBA原有轉播合在上賽季結束後到期，雙方要就新的合約談判。

據美媒CNBC，NBA在華業務價值超過50億美元。而內媒曾粗略估算，失去中國市場，火箭隊將每年損失4億人民幣的損失。而NBA損失或更大，僅轉播版權費就每年損失約3.7億美元。

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▲ NBA總裁蕭華（資料圖片）

責任編輯：林佩怡

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