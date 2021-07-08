【新冠肺炎】武漢方艙女孩考上中醫研究生 醫患變師生

武漢大四生徐丹去年因感染新冠，住進武漢方艙醫院。期間，湖南中醫藥大學教授毛以林和醫護人員對她悉心照料，讓她下定決心，報考湖南中醫藥大學，今年終於圓夢考上湖南中醫大研究生，如願成為毛以林的學生。

中國青年報報道，「這時候才真正感覺到，自己兌現一年多前在方艙醫院的諾言。」徐丹說。她是湖北中醫藥大學2021應屆畢業生，日前收到湖南中醫藥大學心血管內科專業研究生錄取通知書的那一刻，內心激動久久不能平復。

2020年，那個病毒肆虐的冬天，在武漢方艙醫院接受治療的大四學生徐丹不會想到，在與病魔對抗的過程中，自己會遇到求學夢想的引路人。

治療期間溫書複習 請教醫護老師

在方艙由湖南醫療團隊管理的湘五病區，徐丹的康復治療生活過得平穩有序。早晨6點，夜班護士為徐丹測量體溫、血氧，並發放中藥，叮囑她「早晚各一袋」。7點起床洗漱，八九點等待醫生查房、吃早飯。學習時間，她用來上網課、複習功課，逮住機會就向醫生老師請教專業問題。

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與醫護人員相處過程中，徐丹了解到，他們剛穿上厚重的防護服還不太適應時，走幾步路都要停下來歇一會兒，喘個不停，戴著的護目鏡和多層口罩也不能輕易取下。除治療外，他們還兼顧送飯、搬運行李、倒垃圾等瑣碎的日常。

疫情暴發後，她所在的學校湖北中醫藥大學附屬醫院的醫護人員們也相繼奔赴抗疫一線。「我想報考湖南中醫藥大學的研究生，將來也當一名中醫，成為和你們一樣的人。」徐丹對身旁的護士謝宇雯說。

醫患變師生

「這個姑娘要考我們學校的研究生。」謝宇雯興奮地告訴前來巡視問診的醫生，湖南中醫藥大學第二附屬醫院的毛以林、祁雙林教授。當曾經只在書上見過名字的毛老師就站在面前，她連忙站起來給老師鞠躬。「歡迎你來！你要考上了第一個錄取你！」毛教授鼓勵說。

初試、複試成績出爐時，徐丹表示，她見識到中醫藥學在疫情防控中的重要作用，也遇到理想的引路人，無疑是一種幸運。她還要繼續努力。

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責任編輯：李冰琪

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