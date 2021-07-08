【大灣區】廣東9000「鐵飯碗」招聘 港青符6大條件可報考

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廣東省日前發布公告，粵港澳大灣區內地9個城市共9000個事業單位職位，公開招聘區內應屆畢業生、當中明確香港人亦可報考。不同職位有不同要求，但官方通告訂出6條投考的基本條件，並開列5種人不能申請。
內地所謂事業單位，是指國家為了社會公益目的，由國家機關舉辦或者其他組織利用國有資產舉辦的，從事教育、科技、文化、衛生等活動的社會服務組織。其類似香港的公務員、公營機構職位，由於薪酬和職位相對穩定，被視為鐵飯碗。
而中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳周一（5日）發布《廣東省事業單位2021年集中公開招聘高校應屆畢業生公告（下簡稱《公告》）》，明確今次招聘共提供逾2萬個事業單位職位，應屆高校畢業生，可於7月19日至21日接受報名，8月22日進行筆試。
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公告又指出，符合《粵港澳大灣區（內地）事業單位公開招聘港澳居民管理辦法（試行）》（下簡稱《管理辦法》）及《公告》規定的港澳應屆畢業生，可報考廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶及省直駐上述各地事業單位的職位。
事業單位職位 類似香港公務員及公營機構
據了解，今次在大灣區內地9市招聘、港人可應考的事業單位職位，合共有9000個，但每人只可報考一職。
中通社引述媒體整理資料，廣東各級公益一類、二類事業單位均拿出一定比例的空缺崗位參加今次公開招聘，本次招聘70%以上需大專或本科以上學歷。其中包括：
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儘管不同職位有不同要求，但公告指明，報考人員應當具備以下基本條件：
而報考人員具有以下情形之一者，不得報考：
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責任編輯：鄧國強
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