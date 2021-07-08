▲ 中國外交部斥抹黑 駁路透社「華大基因收集孕婦數據」報道

中方再駁斥外媒「收集基因」的指稱。路透社報道，內地基因公司華大集團（BGI Group）與解放軍合作，通過開發一項產前基因檢測技術，收集全球數百萬孕婦基因數據。華大強調從未基於國安或國防理由，被要求提供資料予北京當局。中國外交部批評路透社報道，反映美國政府無理指控及抹黑。

路透社報道稱，華大集團於2013年開始，以NIFTY品牌在海外推廣一款「無創產前基因檢查」，透過對孕婦的血液樣本進行篩查，以發現腹中胎兒是否出現異常情況，如患唐氏綜合症的風險。

路透社指稱的「收集基因」做法 追溯到2013年

華大表示，這款基因檢測產品已在英國、加拿大、澳洲等超過52個國家銷售，但不包括美國，有超過800萬名女性已使用過該產品。

華大亦證實，有使用送往其香港實驗室的剩餘血液樣本和測試中的基因數據，以進行人口研究，但強調是獲得簽字同意，並在5年後銷毀海外樣本和數據，「整個測試或研究過程中，都無法獲得任何可識別個人數據。」

報道指出，華大透過測試獲取的500多名女性的基因數據(包括歐洲和亞洲女性)，並存儲在中國政府資助、華大運營的深圳國家基因庫中。

路透表明：無發現華大違反私隱或法規證據

路透社表示並無發現華大違反私隱或法規的證據，但NIFTY私隱政策列明，如果收集到的數據與中國的「國家安全或國防安全直接相關」時，可以共用。

華大方表明，從未因國家安全或國防目的，被要求向中國當局提供，或提供過NIFTY測試數據。

路透社報道又指出，美國國家反間諜與安全中心曾對中國公司收集健康數據發出警告。該中心表示，海外參加NIFTY測試的女性，應該關註允許與中國安全機構共用數據的隱私政策，「中國生物技術公司銷售的無創產前檢測試劑盒具有重要的醫用功能，但它們也可以提供另一項機制，幫助中國和中國生物技術公司從全球收集基因和基因組數據。」

針對報道內容，中國外交部回應表示，該調查結果反映美國機構的無理指控和抹黑。而解放軍暫時未有回應。

責任編輯：易燕丹

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