▲ 新疆5公里跑道神秘機場 美智庫疑是「中國版51區」？

中美太空科技角力白熱化之際，美國全國公共廣播電台（NPR）報道，根據Maxar Technologies提供的衛星照片顯示，位於新疆羅布泊周邊的一座神秘機場，正在建造約12座大型混凝土建築，而這座機場擁有3英里、即接近5公里超長的大型跑道。美媒指，這一建築讓外界聯想起「美國51區」－－當年美國太空穿梭機就是在51區試驗。。

報道稱，這座機場早於2016年出現，位於新疆羅布泊前核武器試驗場的邊緣地區，其擁有3英里、折合4.8公里的超長跑道。

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觀察人士指出，中國在2020年於該機場降落了一架極機密的「太空飛行器」。天文學家強納森（Jonathan McDowell）表示，外界仍無法確定該太空飛行器的外觀，但可能類似於曾將美國太空人搭乘的太空梭，只不過體積較小。

美智庫：或是研發太空飛行器場所

根據衛星照片顯示，機場周邊的建築工程於2020年夏天開始，大約是太空飛行器出現的時間。

▲ 衛星照片顯示，位於新疆羅布泊周邊的一座神秘機場，正在建造約12座大型混凝土建築，而這座機場擁有3英里、即接近5公里超長的大型跑道。

智庫卡內基和平基金會高級研究員潘達（ Ankit Panda）指出，這些建築與解放軍其他軍事設施中看到的建築相似，目前尚不清楚它們將用於何種目的，「這可能是軍官的辦公室，如果這確實是一個永久軍事設施的地方；宿舍是另一種可能性。」

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潘達提到，沙漠中央的這座超長跑道或許使用率會逐漸提升，它的偏僻位置成為測試絕密裝備的理想場所，「我們正密切觀察，這座神秘機場似乎是中國軍事太空活動的一個非常重要設施，而且這個設施似乎正在擴建增長。」

潘達認為，以美國為例，包括太空飛機、高空飛機、高空無人機、隱形轟炸機或實驗中飛機，都會被認為是在51區這樣的地點進行測試。對此，中國駐美大使館拒絕對相關說法發表評論。

【重溫中國騰雲工程】

中國航天科工集團總工藝師符志民去年１１月曾披露「空天飛行」計劃更詳盡的細節；這一計劃又稱騰雲工程，被認為是中國版的太空穿梭機計劃。此飛行器可重覆使用，有助降低航天成本，或最快5年後投入商業使用。【詳見】下一頁

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責任編輯：鄧國強

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