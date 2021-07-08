【中歐關係】商務部：中歐投資協定正展開技術準備工作

中歐關係現回暖契機，商務部今日（8日）表示，對於新疆「強迫勞動」的指控，相關國際行業機構、企業的在華代表，將在近期赴新疆實地考察，中方願積極支持外企與新疆進行貿易。一度叫停的中歐投資協定，中德法三國領導人在視像峰會上取得重要共識，雙方正展開法律審核、翻譯等技術準備工作。

發言人高峰表示，中方多次強調所謂的新疆「強迫勞動」完全違背事實。個別國家以所謂「人權」為名，行保護主義、霸凌主義之實，嚴重破壞國際經貿秩序。這不僅是動用國家力量對中國新疆企業的無理打壓，也是對與新疆有正常貿易往來的全球跨國企業的無理打壓，是實現「自身發展優先」的惡劣手段。

相關國際行業機構、企業在華代表將考察新疆的棉田、紗廠，「百聞不如一見，相信會有愈來愈多的企業和機構，尊重事實真相，遵循市場規律」。

中歐投資協定此前因涉疆議題被叫停，有記者追問最新進展。高峰表示，國家主席習近平周三（7日）與法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行視像峰會，成一系列重要共識，為中歐擴大互利共贏合作、應對全球性挑戰提供指引，極大提振雙方企業深化合作的信心。當前，中歐投資協定正處於技術準備工作階段。

高峰指出，作為世界兩大經濟體，中歐經濟互補性強、合作潛力巨大。新冠肺炎疫情暴發以來，雙方實現了貿易逆勢增長，投資穩中有升。加強經貿合作，有利於增進雙方民眾福祉、共同應對全球性挑戰，以及推動世界經濟復甦。

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責任編輯：陳建錫