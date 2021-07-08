▲ 基辛格談意外收穫 中美化解科技戰鑰匙應這樣

中美科技戰白熱化，美國加碼對中國技術封鎖，中方則尋求「彎道超車」。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）周四（8日）在出席2021年世界人工智能大會時，通過視像發表演說，指中美雙方都不應該謀求技術壟斷，這是他研究中美關係的「意外結論」。他還呼籲兩國領導人展開對話。

基辛格在大會發表演說，指商業領域裡，高科技發展都傾向於壟斷；但在中美關係裡，他認為雙方都不應該謀求壟斷。

基辛格籲中美共設底線 照顧彼此安全利益

「我認為，任何一方都不能謀求壟斷，雙方必須達成一致，設置一些符合雙方安全利益的限制，符合各自未來的商業利益和人文發展，這是我在意外了解、並研究人工智能後得到的結論」，基辛格並呼籲中美為此作出對話。

The leaders of China and the United States should start a dialogue and tell each other that they cannot reach an agreement on everything. It is inevitable that there will be differences on many issues, including in the strategic and commercial fields.

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對於人工智能的發展，基辛格表示，現在AI已經是經濟的一部分了，不久將來，所有人的大部分工作和生活都將依賴人工智能。「而政府必須考慮人工智能會在世界各國經濟中發揮什麼作用，後者將受到前者的深遠影響」。

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基辛格形容，「我們正在走向一個新世界，新世界或已經拉開了它的帷幕」。他認為：

人工智能將進一步影響人們的認知。在西方啟蒙運動時期，像康德這樣的哲學家說過，我們相信的客觀現實，其實是我們大腦的真實結構的反映，而我們並不知道這一問題的本質。隨後愛因斯坦和艾森伯格推動啟蒙運動取得進展，但包括量子理論在內並沒有觸及人工智能，現在正在探索的極限，探索人類想像不到的科技發展的結果。我們僅僅處於這一進程的開端。在過程中我們會有驚人的發現。這是人類進化史上一次重要的變革。

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基辛格又表示，「我相信當美國在發展新技術時，不應該只研究它的技術影響，也應該研究它的歷史和政策影響。同時我也相信（中美）雙方應該展開對話，中美兩國的領導人之間的對話，我們不可能事事達成一致，在很多問題的本質上我們不可避免地會有分歧，在戰略領域是這樣，在商業傾向上也是這樣」。

1971年，基辛格曾秘密訪問北京，為中美關係「破冰」鋪路。基辛格說，他對自己多年來參與建設的中美關係和兩國民間交流感到欣慰，也相信雙方應該建設互利共贏的關係。

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責任編輯：鄧國強

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