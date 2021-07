基辛格談意外收穫 中美化解科技戰鑰匙應這樣

中美科技戰白熱化,美國加碼對中國技術封鎖,中方則尋求「彎道超車」。美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)周四(8日)在出席2021年世界人工智能大會時,通過視像發表演說,指中美雙方都不應該謀求技術壟斷,這是他研究中美關係的「意外結論」。他還呼籲兩國領導人展開對話。

基辛格在大會發表演說,指商業領域裡,高科技發展都傾向於壟斷;但在中美關係裡,他認為雙方都不應該謀求壟斷。

基辛格籲中美共設底線 照顧彼此安全利益

「我認為,任何一方都不能謀求壟斷,雙方必須達成一致,設置一些符合雙方安全利益的限制,符合各自未來的商業利益和人文發展,這是我在意外了解、並研究人工智能後得到的結論」,基辛格並呼籲中美為此作出對話。

The leaders of China and the United States should start a dialogue and tell each other that they cannot reach an agreement on everything. It is inevitable that there will be differences on many issues, including in the strategic and commercial fields.