中國6月CPI按年漲1.1% 升幅與PPI均略有回落

國家統計局公佈，中國6月月居民消費價格指數（CPI）按年上漲1.1%，按月下降0.4%，按年升幅低於5月的1.3%，略遜市場預期。6月份工業生產者出廠價格指數（PPI）按年上漲8.8%，按月上漲0.3%，按年漲幅同樣略為低於5月的9.0%，符合市場預期。

CPI方面，城市上漲1.2%，農村上漲0.7%；食品價格下降1.7%，非食品價格上漲1.7%；消費品價格上漲1.1%，服務價格上漲1.0%。上半年，全國居民消費價格比去年同期上漲0.5%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，從按年看，6月CPI上漲1.1%，漲幅比5月回落0.2個百分點。其中，食品價格由上月上漲0.3%轉為下降1.7%，影響CPI下降約0.31個百分點，主要是豬肉價格降幅擴大帶動。

食品中，豬肉價格6月下降36.5%，降幅比5月擴大12.7個百分點；淡水魚價格上漲33.5%，漲幅回落0.2個百分點；雞蛋和食用植物油價格分別上漲21.7%和9.5%，漲幅均有擴大。

PPI方面，董莉娟表示，6月按月漲幅，比5月的1.6%回落1.3個百分點。其中，生產資料價格上漲0.5%，漲幅回落1.6個百分點；生活資料價格由5月上漲0.1%轉為下降0.2%。她稱國內大宗商品保供穩價政策效果初步顯現，市場供求關系趨於改善，工業品價格漲勢有所趨緩。

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責任編輯：連兆鋒