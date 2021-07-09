中方斥顛倒黑白干涉內政 歐洲議會無約束力議案籲制裁中港官員

中歐關係緊張之際，歐洲議會周四（8日）通過無約束力議案，對《蘋果日報》被迫關迫、港府凍結其資產和拘捕記者予以譴責，呼籲歐盟國家制裁被指嚴重侵犯人權的中國內地和香港官員。議案又指，除非中國人權改善，否則呼籲歐盟國家政府代表和外交官拒絕出席北京明年冬奧。

籲官員抵制冬奧

中國聯歐盟使團發言人批評，歐洲議會有關決議顛倒黑白，公然違背國際關係基本準則和法治精神，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，香港警方嚴格依法對涉嫌危害國家安全的個人和公司採取行動，是打擊犯罪、維護法治與社會秩序的正義之舉，與言論和新聞自由沒有絲毫關係。

鼓吹制裁 搬起石頭砸自己腳

發言人強調，中國維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。任何外部勢力干預香港事務的企圖都不會得逞。鼓吹制裁，必然會搬起石頭砸自己的腳。

中方並堅決反對將體育運動政治化，指出於政治動機，試圖干擾、阻礙、破壞北京冬奧是非常不負責任，損害各國運動員的利益和國際奧林匹克事業。包括許多國家政府、奧委會以及國際奧委會在內的國際社會各界，都明確反對這種錯誤做法。

《環球時報》發表社評，稱歐洲議會對中歐關係的破壞作用不能低估，指其凍結了對中歐投資協定的審議。文章警告，所有對香港和中國內地的制裁，都將遭到無情報復，美歐將蒙受與中國因為衝突而產生的同樣損失，奉勸他們自我克制。

另外，英國國會議員周四提交報告，呼籲政府支持抵制2022年北京冬奧，就新疆人權問題向中國施壓。中國外交部昨稱，這絕不會得逞。

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責任編輯：林佩怡

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