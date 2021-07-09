美國逾40團體促拜登改中國政策：地球未來繫於結束新冷戰

美國拜登政府對中國政策在民主黨內引起爭議。超過40個左翼進步派團體，日前去信總統拜登，敦促拜登政府及國會，應摒棄與中國對抗的冷戰思維，將美國與中國合作應對氣候變化，視為最優先事務。聯署團體指出，氣候危機是生存威脅，地球的未來正取決於中美新冷戰能否結束。

美國時政網站《Politico》形容，這是民主黨進步派（progressives）、溫和派（moderates）之間的最新一輪交鋒。進步派認為應把與中國就氣候變化合作，視為比就人權議題施壓中國更重要的事務。溫和派則認為可以左右開弓。

聯署團體包括「日出運動」（Sunrise Movement）和「憂思科學家聯盟」（Union of Concerned Scientists）等，他們直言氣候變化是全球危機，需要全球合作方有望解決，他們對美國對中國的冷戰思維深感憂慮，敦促拜登政府及美國國會改為秉承多邊主義、外交和合作，去應對氣候變化這生存危機。

聯署信表示，美國與中國在推動全球經濟綠色轉型方面的強項，能夠互相補足。「美國是清潔能源研究的領袖，並有巨大財政資源，中國則是清潔能源工業產能的領袖，並是發展中國家的一大基建融資來源。」信中強調，中美合作可以加速各國綠色轉型，同時可以確保清潔能源供應鏈的原材料來源國及其社區受益。

信中又提及，美國比中國富裕得多，是歷史上最大碳排放國，碳排放量自工業革命以來佔全球累計總排放量的4分1，而中國歷史排放量僅是美國一半，人均排放量還不到美國的一半。「每個國家為應對危機所做的，應與歷史責任和財富相稱。換句話說，美國可以，而且必須比中國做得更多。」

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拜登上任前已將應對氣候變化定為執政一大要務，進步派擔心，拜登正在走向失敗。聯署團體之一「公正外交政策」（Just Foreign Policy）執行主管斯珀林（Erik Sperling）表示：「如果拜登的反華運動繼續發展，他的整個氣候變化議程都可能面臨風險。」

《Politico》指出，這已經不是進步派首次批評拜登政府中國政策。一批民主黨議員和60個組織5月呼籲，拜登不要把中國變成21世紀的蘇聯。索馬里裔眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）當時稱：「我們需要區分對中國政府人權紀錄的合理批評和冷戰思維，後者將中國作為美國國內問題的替罪羊，並妖魔化華裔美國人。」

《Politico》又稱，拜登政府一直主張，可以將氣候合作和地緣政治競爭分開處理，但進步派並不信服，因為他們已經看到中美鬥爭溢出至氣候合作。例如今年 6 月，美國以「強迫勞動」為由，禁止從一家中國公司進口太陽能板。

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責任編輯：連兆鋒