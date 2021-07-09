白宮小組推特曾現青天白日旗 發言人急澄清：無心之失

美國白宮COVID-19應變小組推特上一則推文提及台灣，並配上青天白日滿地紅旗，惟目前推文已被刪除。白宮發言人普薩基解釋，是團隊犯下的無心之過（honest mistake），不該被視為美國官方政策的改變，重申美國繼續履行「一中原則」。

普薩基強調 美國履行「一中原則」

白宮COVID-19應變小組6日推文表示，美國迄今已運送4,000萬劑疫苗至多地，包括台灣，並配上青天白日滿地紅旗。台灣的蔡英文總統曾轉發推文致謝。

推文刪除後，台灣的外交部表示，已請駐美代表處提醒美方，勿因移除相關推文而引起各界不必要的揣測或誤解。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周四在媒體簡報會上指出，那僅是負責圖像和社群媒體團隊犯下的「無心之過」（honest mistake），不應被視為美國官方政策的改變。「當我們發現錯誤後，就將推文移除。」

她重申，美國仍信守基於台灣關係法、三個公報和六項保證的「一中政策」。

另外，稍早前，美國白宮國安會印太協調員坎貝爾（Kurt Campbell）周二（6日）強調華府不支持台灣獨立，台媒形容，這是拜登政府首度表態。

在北京，外交部強調，世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，一中原則是中美關係政治基礎，敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報規定，在涉台問題上謹言慎行，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

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責任編輯：尹航

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