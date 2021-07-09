  • 30°C
香港時間 : 2021709日 (五) 22:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國以新疆議題制裁14間中企 京：堅決反對（第三版）

國情動向 22:13 2021/07/09

分享：

美國商務部周五（9日）宣布將34間企業和實體列入「實體清單」，包括14間中國企業，其涉幫助中國政府監控、拘留維吾爾族人。北京已表示堅決反對，指美方所謂「實體清單」是打著人權幌子打壓中國企業和產業，是禍亂新疆的手段。中方將採取一切必要措施維護中企合法權益，挫敗干涉中國內政的企圖。

（新增美國商務部制裁）

被制裁的中企包括成都西物信安智能系統（Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.）、新疆聯海創智信息科技（Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co）、Xinjiang Sailing Information Technology、Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co., Ltd.等。其餘列入經濟黑名單的實體，部份來自俄羅斯及伊朗，也有另外5間企業被指為中國提供軍事技術支援，包括激光和戰鬥系統。

商務部長雷蒙多發表聲明指，會採取強有力的行動，打擊在新疆侵犯人權，或利用美國技術推動中國破壞穩定的軍事現代化努力的實體。美國會積極地對一些試圖獲取美國技術，進行顛覆活動的政府、公司和個人實行出口管制，例如中國、俄羅斯及伊朗，這些活動與美國價值不符，且威脅到美國國家安全。

美國上月已以涉嫌在新疆侵犯人權為由，將5間中國企業列入黑名單，並禁止進口部分新疆的太陽能產品。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方堅決反對美國以人權幌子打壓中國企業和產業，將採取措施挫敗其企圖。他又批評，西方國家出於政治動機，基於虛假信息，以「教師爺」姿態向其他國家的人權狀況指手畫腳。這些西方國家正系統性地歧視亞裔、非裔，侵犯原住民權利，在海外軍事行動中濫殺平民。

中方奉勸這些國家深刻反省本國的人權劣迹，不要再妄想以人權為藉口干別國內政，損害別國利益而不付出代價。

趙立堅批美不擇手段：建基謊言 制裁5涉疆企業 （第三版）

【中美角力】 布林肯晤維吾爾人 京：禍亂新疆圖謀不會得逞

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

趙立堅批美不擇手段：建基謊言 制裁5涉疆企業 （第三版）
2021/06/24
趙立堅批美不擇手段：建基謊言 制裁5涉疆企業 （第三版）
【中美角力】傳美擬禁進口新疆多晶矽 京斥搞不公平競爭（第二版）
2021/06/22
【中美角力】傳美擬禁進口新疆多晶矽 京斥搞不公平競爭（第二版）
【新疆棉花】H&M中國市場遭重挫 第二財季銷售額跌近3成
2021/07/02
【新疆棉花】H&M中國市場遭重挫 第二財季銷售額跌近3成
【中美角力】 布林肯晤維吾爾人 京：禍亂新疆圖謀不會得逞（第二版）
2021/07/07
【中美角力】 布林肯晤維吾爾人 京：禍亂新疆圖謀不會得逞（第二版）
新疆5公里跑道神秘機場 美智庫疑是「中國版51區」？
2021/07/08
新疆5公里跑道神秘機場 美智庫疑是「中國版51區」？

你可能感興趣

趙立堅批美不擇手段：建基謊言 制裁5涉疆企業 （第三版）
17:13 2021/06/24
趙立堅批美不擇手段：建基謊言 制裁5涉疆企業 （第三版）
【中美角力】傳美擬禁進口新疆多晶矽 京斥搞不公平競爭（第二版）
16:01 2021/06/22
【中美角力】傳美擬禁進口新疆多晶矽 京斥搞不公平競爭（第二版）
【新疆棉花】H&M中國市場遭重挫 第二財季銷售額跌近3成
13:40 2021/07/02
【新疆棉花】H&M中國市場遭重挫 第二財季銷售額跌近3成
地緣政治 政治 外交 經濟 人權 拜登 美國 中國外交部 白宮 中國

下一篇文章

外交部再就阿富汗局勢批美國：道義與私利之間總選後者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）