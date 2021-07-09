美國以新疆議題制裁14間中企 京：堅決反對（第三版）

美國商務部周五（9日）宣布將34間企業和實體列入「實體清單」，包括14間中國企業，其涉幫助中國政府監控、拘留維吾爾族人。北京已表示堅決反對，指美方所謂「實體清單」是打著人權幌子打壓中國企業和產業，是禍亂新疆的手段。中方將採取一切必要措施維護中企合法權益，挫敗干涉中國內政的企圖。

（新增美國商務部制裁）

被制裁的中企包括成都西物信安智能系統（Chengdu Xiwu Security System Alliance Co., Ltd.）、新疆聯海創智信息科技（Xinjiang Lianhai Chuangzhi Information Technology Co）、Xinjiang Sailing Information Technology、Shenzhen Hua'antai Intelligent Technology Co., Ltd.等。其餘列入經濟黑名單的實體，部份來自俄羅斯及伊朗，也有另外5間企業被指為中國提供軍事技術支援，包括激光和戰鬥系統。

商務部長雷蒙多發表聲明指，會採取強有力的行動，打擊在新疆侵犯人權，或利用美國技術推動中國破壞穩定的軍事現代化努力的實體。美國會積極地對一些試圖獲取美國技術，進行顛覆活動的政府、公司和個人實行出口管制，例如中國、俄羅斯及伊朗，這些活動與美國價值不符，且威脅到美國國家安全。

美國上月已以涉嫌在新疆侵犯人權為由，將5間中國企業列入黑名單，並禁止進口部分新疆的太陽能產品。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方堅決反對美國以人權幌子打壓中國企業和產業，將採取措施挫敗其企圖。他又批評，西方國家出於政治動機，基於虛假信息，以「教師爺」姿態向其他國家的人權狀況指手畫腳。這些西方國家正系統性地歧視亞裔、非裔，侵犯原住民權利，在海外軍事行動中濫殺平民。

中方奉勸這些國家深刻反省本國的人權劣迹，不要再妄想以人權為藉口干別國內政，損害別國利益而不付出代價。

趙立堅批美不擇手段：建基謊言 制裁5涉疆企業 （第三版）

【中美角力】 布林肯晤維吾爾人 京：禍亂新疆圖謀不會得逞

責任編輯：林佩怡

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