商務部：健全外商投資國家安全審查制度

中國商務部周五印發《「十四五」商務發展規劃》，稱將探索建設應對貿易摩擦綜合試驗區，健全不可靠實體清單制度，健全外商投資國家安全審查制度，對影響或可能影響國家安全的外商投資開展安全審查。

《規劃》提出防範對外貿易風險，提到要防範利用外資風險，健全外商投資國家安全審查制度。又防範對外投資合作風險，提升「一帶一路」風險防控能力。

同時，引導企業加強合規管理，規範海外經營行為。加強海外利益保護和風險預警。推動與有關國家商簽投資保護協定。健全重點項目建設事前量化評估、事中監測、事後評審機制。

防產業安全風險 應對外部衝擊

《規劃》並提出防範產業安全風險，科學評估對外貿易對國內產業的影響，完善貿易救濟調查工作體系，豐富貿易救濟政策工具；綜合考慮國家安全、發展環境、產業狀況、貿易投資等，對關係國家經濟安全的重點產業、重要戰略資源、重大科技領域等，開展產業競爭力調查和評價。完善產業聯繫機制，建立健全調查和評價制度，加強應對外部衝擊的風險預警與防控。促進國際產業安全合作，推動形成更多維護全球產業鏈供應鏈開放、穩定、安全、順暢的積極共識，實施阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法等規定，堅定維護中國企業合法權益。

另外，商務部預計2021年至2025年期間，社會消費品零售總額年均增長5%，2025年有望達到50萬億元人民幣；貨物進出口額年均料增長2%，至2025年將達到5.1萬億美元；期內累計實際吸收外商直接投資將達7000億美元。

規劃又提到，要完善內地與港澳關於建立更緊密經貿關係安排（CEPA）制度體系，推動內地、香港及澳門三地共建單一自貿區。

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責任編輯：李冰琪

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