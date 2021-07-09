美國間諜船繞中國西沙一整月 威脅比軍艦闖領海更大

美國海軍海洋監測船「勝利號」進入南海一整月，繞著中國西沙群島活動。「勝利號」雖未有闖入中國領海海域，但這艘海洋監測船專門在佈置水下感應器，收集水文以至中國海軍潛艇情報，實質就是間諜船。專家認為，美軍間諜船在長期在中國周邊刺探情報，威脅甚至比美軍驅逐艦以「航行自由」為名，直接硬闖中國領海更大。

「南海戰略態勢感知計劃」周四（8日）公佈資料，顯示美軍勝利號（USNS Victorious）自6月8日進入南海以來，一直在西沙群島附近高強度作業，一個月以來已環繞西沙整整一圈。勝利號距離西沙群島領海基線較近時，只有大約53海里。

勝利號還與同級的「忠誠號」（USNS Loyal），在今年4月到5月間，在中沙群島南部和東北方向的南海海域密集航行。

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美軍海洋監測船屬於特種任務船隻，隸屬於軍事海運司令部，負責收集、處理、傳輸敵方潛艇數據情報。

美軍海洋監測船專門以「拖曳線列陣聲納系統」（Surveillance Towed-Array Sensor System，SURTASS）和「低頻主動聲納系統」（Low Frequency Active，LFA），探測和跟蹤核潛艇及柴電潛艇，收集到的數據還可以經衛星終端，傳給作戰艦艇及岸上反潛中心分析評估，引導反潛作戰。

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南海戰略態勢感知計劃《2020年美軍南海活動不完全報告》顯示，近年來，海南島、西沙群島和巴士海峽之間的南海三角海空域，已經成為美軍反潛兵力活動最劇烈地區，美軍長期在此部署1至2艘間諜船，每天2架次左右的P-8A/P-3C反潛巡邏機或EP-3E電子偵察機，還有大量的水下無人潛航器。

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《環球時報》引述軍事專家表示，美軍海洋監測船監測的不只是海洋。它可以利用拖曳線列陣聲納，收集水聲數據，測繪海底地形、制作海圖，以方便己方潛艇航行和作戰，還能探測對方潛艇噪音，分析噪聲特性、記錄音紋，用於戰時識別。此外，監測船還不排除在部署水下傳感器、水下航行器。

專家表示，這此海洋監測船實際上都是典型的偵察船，其小水面線雙體船型，有利於航行穩定，確保靜音效果，以聲納探測時背景噪音較低，加上其聲納列陣本身性能優秀，所以比美軍驅逐艦、潛艇有更強的對潛探測能力。加之P-8A反潛巡邏機頻繁巡航南海，配合間諜船，對中國海軍潛艇在南海活動造成一定威脅。

專家認為，美軍間諜船危害，比闖入中國領海的軍艦更大，所以中國需要密切關注這些船隻活動，對於直接威脅中國潛艇的舉動，要果斷制止。由於間諜船需要較為安靜的海洋環境作業，中國也可以實施噪音干擾，並派艦艇近距離監視其行動。間諜船基本上也沒有甚麽武裝，戰時生存能力很低。

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責任編輯：連兆鋒