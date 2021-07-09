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華為據報加大遊說 新聘前美議員和官員

國情動向 11:49 2021/07/09

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在美國圍堵封殺下，華為據報聘請由前美國國會議員、官員創立的遊說公司，以促成與華府更好的了解。

據《美國之音》，美國國會遊說登記網站的資料顯示，過去1個月華為新聘多間遊說公司，其中3間由前美國議員或熟悉美國政府事務的前官員創立，分別是前共和黨眾議員李·特里（Lee Terry）、前眾議院多數黨黨鞭的助手雷諾尼昂（Glenn LeMunyon），以及曾參與前總統克林頓有關調查的前副獨立檢察官本哈克（Stephen Binhak）。

《國會山報》（The Hill）引述知情人士稱，華為與這些公司接觸，是為了促成華為與美國政府之間更好的了解。

報道指出，特里和雷諾尼昂將在電訊和基礎設施方面展開遊說；本哈克則遊說與貿易、經濟制裁和年度國防開支法案等相關的議題。

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美前官員 將為海康威視提供戰略諮詢

除了華為，另一遭美國列入貿易黑名單、中國監控設備巨頭海康威視，據報也新增一名前美國政府官員為其遊說。

曾任美國財政部外國資產辦公室制裁政策高級顧問的庫西克（Peter Kucik），上月加盟海康威視聘請的遊說公司水星公共事務（Mercury Public Affairs），擔任常務董事。該公司上周向美國司法部提交的文件顯示，庫西克將為海康威視的美國子公司提供戰略諮詢、遊說、公共事務、政府關係等服務，包括與美國官員的接觸。

受美國禁令影響 富時羅素指數將再剔除20間中企

責任編輯：林佩怡

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