【中歐關係】王毅視像晤博雷利 歐方：不支持香港「獨立」

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中歐緊張關係未緩解，中國國務委員兼外長王毅，昨（8日）與歐盟外交及安全政策高級代表傅雷利（Josep Borrell Fontelles）舉行視像會議。王毅表示，中國和歐盟是全面戰略夥伴，應排除來自各方面的干擾，推動雙方健康穩定向前發展。
傅雷利指出，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定，願與中方重啟接觸對話，冀雙方為中歐投資協定努力。他又稱，歐方堅持自己的價值理念，但尊重中國的主權和領土完整，不支持香港「獨立」。
中方促歐戰略獨立自主 反對虛偽「教師爺」
據外交部官網，王毅與傅雷利都認為這次視像會議是及時有益，彼此坦誠交換意見，有利於增信釋疑，又同意繼續開展不間斷的戰略溝通。
王毅在通話中表示，中歐之間沒有重大利害衝突，也沒有地緣政治矛盾，應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略夥伴，彼此交往最重要的原則就是相互尊重、求同存異。雙方應樹立正確的相互認知，排除來自各方面的干擾，推動中歐關係沿著正確軌道健康穩定向前發展。中方支持歐方提升戰略自主，真正獨立自主發展對華關係與合作。
王毅又指，雙方應發揮中歐高層交往機制的引領作用，釋放積極信號，增進各界對中歐關係的信心，推動重點領域合作取得成果。當務之急是加強疫苗、診療、聯防聯控等溝通協調，重點為發展中國家提供更多實質支持。同時推動中歐綠色夥伴、數字夥伴關係走深走實。
另外，王毅談到中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場，強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移，反對各種虛偽的「教師爺」。而針對所謂「基於規則的國際秩序」，王毅強調，規則應由國際社會共同制定，而不是搞「家規」、「幫規」，強加於人。
歐方：不讓分歧阻合作
傅雷利回應指，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定。歐中合作是根本性、戰略性，不是可選項、而是必選項。雙方應管控分歧，而非讓分歧阻礙交往和合作。
他稱，歐方願同中方重啟接觸對話，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性保護等合作。又指中歐投資協定生效符合雙方利益，希望雙方為此共同努力。
此外，歐方不認同基於國內法對他國實施單邊制裁，或將自己意志強加於人；尊重中國的主權和領土完整，不支持香港「獨立」。
責任編輯：易燕丹
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