商務部「十四五」發展規劃：深化中港澳三地共建單一自貿區

商務部公布《「十四五」商務發展規劃》（附規劃全文），在優化區域開放布局一章，提到支持港澳更好融入國家發展大局，推動內地、香港、澳門三地共建單一自貿區，支持港澳有序參與境外經貿合作區建設，支持香港積極參與國際和區域經貿合作。

支持香港積極參與國際和區域經貿合作

《規劃》從促進形成強大國內市場、推進對外貿易創新發展、提高利用外資質量、推動自貿區港高質量發展、優化區域開放布局、提升對外投資和經濟合作水平、深化「一帶一路」經貿合作、積極參與全球經濟治理、完善商務領域風險防控體系等9個方面，提出了一系列重要任務。

在深化對港澳台地區開放合作方面，《規劃》指出，

支持香港、澳門更好融入國家發展大局，深化內地與港澳經貿合作關系，完善內地與港澳關於建立更緊密經貿關係安排制度體系，推動內地、香港、澳門三地共建單一自貿區。

以粵港澳大灣區建設為支撐，深化體制機制對接。支持港澳參與、助力國家全面開放，打造共建「一帶一路」功能平台，深化內地與港澳「聯合走出去」平台作用，支持港澳有序參與境外經貿合作區建設。

支持香港積極參與國際和區域經貿合作。

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至於澳門和台灣方面，《規劃》提及，支持澳門經濟適度多元發展，辦好中國與葡語國家經貿合作論壇；深化兩岸融合發展，繼續同台胞台企分享大陸發展機遇，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略等措施。

有序推進電信等領域對外資開放

《規劃》同時提出，「十四五」期間要增強風險意識，並在防範對外貿易風險、跨境投資合作風險、產業安全風險等做出表述。

其中提到，要健全貿易摩擦風險防控和應對機制，推動形成多主體協同應對工作格局，完善貿易摩擦監測預警與法律服務機制，探索建設應對貿易摩擦綜合試驗區，充分運用雙邊交流合作和多邊爭端解決機制，妥善應對貿易摩擦。

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另外，在利用外資方面，《規劃》提到，推動重點領域開放，有序推進電信、互聯網、教育、文化、醫療等領域相關業務開放，深入開展服務業擴大開放綜合試點示範。穩步推進資本市場對外開放，進一步放寬外國投資者對上市公司戰略投資條件。完善鼓勵外商投資產業目錄，支持外資加大中高端制造、高新技術、傳統制造轉型升級、現代服務等領域和中西部地區投資，支持外資企業設立全球和區域的地區總部、研發中心，引導外資積極參與新型基礎設施建設。

責任編輯：尹航

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