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「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事

國情動向 13:28 2021/07/09

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「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事

《美國會輸給中國嗎？》這是新加坡前資深外交官馬凱碩（Kishore Mahbubani）發表的文章。馬凱碩指出，美國將中國「妖魔化」，引導美國民眾認為美國民主必勝中國威權制度的真正危險，在於「美國人甚至根本沒法想像他們可能會輸給中國」。馬凱碩認為，美國覺得他們的對手是中國共產黨，因此自以為西式民主必會勝出，但他們忽略了一項重要事實。

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新加坡國際政治學者、前常駐聯合國代表兼安理會主席、原新加坡國立大學李光耀公共政策學院院長馬凱碩，月初在美國《國家利益》雜誌（The National Interest）撰文，直指妖魔化中國在美國官方和民間都獲得動力，美國沒有一天不說起某些關於「中國威脅」的警告。

他稱，這正使得美國人相信，美國般的開放社會，對中國的威權制度有許多自然優勢。「這種心理上欠缺想像美國可能輸給中國的能力，意味美國人正嚴重低估中國的挑戰。」

馬凱碩寫道：

「美國政策制定者正在犯下的最大概念錯誤，其實很簡單。他們以為戰略競爭對手是中國共產黨。這解釋了美國認為美式民主必會勝利的自信。但是美國這年輕共和國的真正戰略競爭對手，是一個有四千年歷史的文明。」

「作為美國的朋友，我只能驚訝他們巨大的戰略自滿，他們正幼稚地投入一場他們很可能會輸的競爭。」

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馬凱碩引述孫武所言「知己知彼」，形容這是最古老的地緣政治規則。

他不諱言，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）「中國挑戰了美國的安全、繁榮和價值觀」一言，句句都錯。

馬凱碩解釋，第一，中國沒有挑戰美國的繁榮。「中國人比這更精明，他們把美國的繁榮，看成是中國經濟繁榮的助力。」「如果拜登總統能提出一個有利中美兩國經濟的交易方案，中國會很樂意接受。美國繁榮是中國的資產，而不是負擔。」

第二，中國沒有威脅美國的安全。「中國不可能軍事入侵美國（兩國隔著太平洋）；中國不可能核打擊美國（中國核彈頭只有美國15分1）；中國也沒有在中東等地區威脅美國的軍事優勢。」

他引述布魯金斯學會專家歐漢倫（Michael O'Hanlon）所形容的：「如果中國是北約成員，美國只會要求中國增加軍費，因為中國的軍費佔GDP比重遠低於北約2%的最低目標。」

馬凱碩表示，如果中國威脅美國安全，中國應很樂意看到美國削減軍費、航母、戰鬥機、海外基地，但其實，中國的戰略家反而很樂意看到美國浪費資金，打毫無必要的戰爭，維持巨額國防預算，因為這只會在教育、科研等關鍵領域，如，削弱美國競爭優勢。

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第三，中國也沒有威脅美國的價值觀。馬凱碩指出，美國的想法可能來自兩種誤解。

首先是，美國人錯誤地以為，中國既然由共產黨執政，那麼就會跟蘇聯一樣，致力證明共產主義優於民主政治。然而，中國的真正使命是復興中華民族，而不是輸出共產主義。

接著是，美國人誤以為，當中國取代美國成為頭號經濟大國，就會像美國一樣致力於普世使命，輸出中國模式，就像美國輸出美國模式。「美國人需要理解一個基本事實：儘管美國人相信任何人都能成為美國人，但中國人不相信其他人用類似方式就能成為中國人。」

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馬凱碩建議，美國其實只要將和中國的競爭，限定在經濟領域，那麼一些簡單的措施就能提振美國競爭力：

第一步是將美國國防預算減半，將節省的錢投入科研；第二步是從中東撤軍，停止毫無必要的戰爭；第三步是逆轉特朗普政府發動的對華貿易戰；第四步是重新加入《跨太平洋夥伴協定》（TPP）。

馬凱碩坦言：

「中國正執行一項深思熟慮的長期戰略，正在成功改善14億中國人生活，同時增進中國和大部分國家的經濟聯系，讓世界能從中國繁榮獲益。美國卻沒有可比的全面戰略。」

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責任編輯：連兆鋒

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