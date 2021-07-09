中國6月CPI、PPI升幅回落 貨幣政策料仍穩字當頭

據國家統計局周五（9日）公布，中國6月居民消費價格指數（CPI）、工業生產者出廠價格指數（PPI）按年升幅均略有回落。下半年CPI整體漲幅料有限，PPI逐漸回落惟仍在高位運行，但要警惕下半年大宗商品價格可能再起。

分析認為貨幣政策仍將堅持穩字當頭，延續目前「易鬆難緊」的趨勢。因經濟基本面難以明顯改善下，貨幣政策的呵護不可或缺。

需求不足 核心CPI仍低迷

中國6月CPI按年上漲1.1%，較上月回落0.2個百分點，低過預期的1.3%漲幅。食品價格由上月上漲0.3%轉為下降1.7%，影響CPI下降約0.31個百分點，主要是豬肉價格降幅擴大。當月豬肉價格下降36.5%，降幅比上月擴大12.7個百分點。

由於大宗商品保供穩價政策效果初步顯現，工業品價格升勢趨緩，6月PPI按年上漲8.8%，漲幅比上月回落0.2個百分點，符合預期。其中，鋼材、有色金屬等行業價格由升轉降。

按月計，6月CPI下降0.4%，降幅比上月擴大0.2個百分點；PPI上漲0.3%，升幅回落1.3個百分點。

中國6月CPI按年漲1.1% 升幅與PPI均略有回落

中海晟融經濟學家張一表示，表面上看，豬肉等食品價格下降是CPI低迷因素。但核心CPI也持續低迷，歸根結底整體消費需求不足才是主要原因。6月，扣除食品和能源價格的核心CPI按年升0.9% ，漲幅與上月相同。

他認為，即使經濟復甦，全球經濟也很難回到之前增長狀態，市場或高估通脹前景。

大宗商品漲價動力不足 料PPI見頂放緩

中原銀行首席經濟學家王軍預計，下半年CPI運行中樞較上半年上升，第三、四季或在2%以上水平運行；全年料穩定在1.5-2%區間，不超出3%的調控目標。上半年，CPI按年上漲0.5% 。德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩更認為，經濟轉軟、需求下滑，今年CPI全年升幅可能不會到1%。

至於PPI走勢，張一表示，盡管PPI按月仍錄得正增長，但考慮基期、下游承受能力、政策打擊等影響，大宗商品持續快速上漲動力不足，基本可以斷定PPI按年增速將繼續放緩。王軍也認為工業品價格已見頂，但仍將在高位運行；不排除下半年價格再起，需要警惕，下半年PPI或繼續在7%以上高位震盪。

貨幣或易鬆難緊 精準支持經濟

展望下半年，王軍預計貨幣政策仍將堅持穩字當頭，延續目前易鬆難緊的態勢。從總量看，在經濟基本面難以出現明顯改善情況下，貨幣政策的呵護作用仍不可或缺；在總量持續穩定的大基調下，難以出現趨勢性收緊和放鬆的情況，繼續維持「緊信用+穩貨幣」的格局。

周茂華則預計，國內需求仍在恢復階段，主要採取結構性政策組合拳和深化改革，應對結構性通脹背後的問題，支持經濟中的短板弱項，促進經濟恢復，預計貨幣政策穩健基調保持一致，更倚重結構性工具，精準支持，提升質效。

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責任編輯：林佩怡

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