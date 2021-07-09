▲ 阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資

阿富汗安全形勢急轉直下，塔利班擴大對阿富汗政府軍攻勢，控制多個地區，美軍則加速撤走。中國近日亦安排包機撤走阿富汗當地中國公民。阿富汗正陷入新一輪腥風血雨之中，有可能成為「伊斯蘭國」等恐怖組織溫床，威脅中國等周邊各國安全，而渴望執政的塔利班態度也令人關注。塔利班則表態，形容中國是朋友，歡迎中國到阿富汗投資，協助阿富汗重建，塔利班承諾保證中國人員安全。

《南華早報》周五（9日）報道，塔利班發言人蘇海爾（Suhail Shaheen）本周接受該報《This Week in Asia》電話採訪時表示，塔利班已控制了阿富汗85%地區，而中國是阿富汗最主要的投資者，在美軍完全撤離阿富汗之後，塔利班就投資問題有必要尋求與中國談判。

▲ 塔利班發言人蘇海爾：中國是朋友 來阿富汗投資安全會獲保證

他表明，塔利班視中國為阿富汗的朋友。「我們去過中國很多次，與他們有良好的關係。」「中國是個友好國家，我們歡迎他們協助阿富汗重建和發展。」

蘇海爾強調，塔利班會保障中國人員安全。「我們歡迎他們。如果他們來投資，那麼當然我們會保障他們的安全，這對我們非常重要。」

此外，蘇海爾指出，塔利班不會允許其他國家的人利用阿富汗，向包括中國在內的其他國家發動攻擊。「我們已經承諾，不會讓那些想借阿富汗土地攻擊其他國家的人進入，不管他們是個人還是實體，也不管他們想針對哪個國家。」

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學者：縱有塔利班保證 中國料仍謹慎而行

報道稱，阿富汗有世界最大未開發銅、煤、鐵、天然氣、鈷、水銀、黃金、鋰、釷等資源蘊藏，價值超過1萬億美元。

中國石油天然氣集團2011年在阿富汗贏得4億美元競標，獲得3個區域油田的開採權，為期25年。中國公司也在阿富汗首都喀布爾東南洛加爾省，獲得一處銅礦的開採權。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計劃高級研究員斯莫爾（Andrew Small）認為，阿富汗地區的戰亂和緊張局勢，可能還是會對中國的投資造成一定影響。

斯莫爾指出，中國與塔利班一直都保持著較為穩定的關係，不過考慮到當前阿富汗依然很不安全，中國可能會謹慎看待在阿投資。「無論塔利班的態度如何，阿富汗的安全局勢依然會是中國高度關注的問題。」

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美軍夜裏悄悄而逃 盟友阿政府軍也不知

阿富汗局勢正在迅速變化，美國一心從泥潭脫身，美國扶植多年的阿富汗政府軍，正在塔利班攻勢下節節敗退。美國總統拜登周四（8日）表示，美軍會在8月30日完成撤出阿富汗，時間比他早前宣佈的9月11日更早。

在美軍在阿富汗最大駐地巴格拉姆空軍基地（Bagram Airbase），阿富汗政府軍早前表示，美軍突然漏夜撤走，事前也沒有通知他們一聲。

美國中央司令部本周指，撤軍已完成90%以上，已從阿富汗撤走了相當於1,000架C-17運輸機裝載量的裝備。

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中國外交部：政治談判是唯一正確途徑

不過，塔利班和阿富汗政府也認為，戰爭不能解決阿富汗問題。雙方代表團周三（7日）在伊朗首都德黑蘭談判，會後發表聯合聲明，表示「所有和平解決衝突的嘗試都視為正確」。

半島電視台報道指，雙方已經同意繼續就實現和平過渡機制進一步會談，但未提及會議地點和時間。

中國外交部周四例行記者會上，法新社記者一連拋出三問：中方是否擔心塔利班重新掌權？是否定期同塔利班接觸？中方是否會以支持塔利班作為交換，要求其切斷與維吾爾族人的聯繫？

外交部發言人汪文斌回應指出，中方始終認為，政治談判是解決阿富汗問題的唯一正確途徑。中方呼籲阿和談各方以國家和人民利益為重，保持阿人內部談判勢頭，盡快明確實現和解的路線圖和時間表，推動阿富汗塔利班以溫和方式回歸政治主流，共同打造廣泛包容的未來政治架構，為阿實現持久和平奠定基礎。

汪文斌表示，中方願繼續同地區國家和國際社會一道，為推動阿人內部談判與阿和平重建做出積極努力。

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責任編輯：連兆鋒