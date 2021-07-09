  • 34°C
香港時間 : 2021709日 (五) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資

國情動向 15:38 2021/07/09

分享：

阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資

阿富汗安全形勢急轉直下，塔利班擴大對阿富汗政府軍攻勢，控制多個地區，美軍則加速撤走。中國近日亦安排包機撤走阿富汗當地中國公民。阿富汗正陷入新一輪腥風血雨之中，有可能成為「伊斯蘭國」等恐怖組織溫床，威脅中國等周邊各國安全，而渴望執政的塔利班態度也令人關注。塔利班則表態，形容中國是朋友，歡迎中國到阿富汗投資，協助阿富汗重建，塔利班承諾保證中國人員安全。

《南華早報》周五（9日）報道，塔利班發言人蘇海爾（Suhail Shaheen）本周接受該報《This Week in Asia》電話採訪時表示，塔利班已控制了阿富汗85%地區，而中國是阿富汗最主要的投資者，在美軍完全撤離阿富汗之後，塔利班就投資問題有必要尋求與中國談判。

塔利班發言人蘇海爾：中國是朋友 來阿富汗投資安全會獲保證

他表明，塔利班視中國為阿富汗的朋友。「我們去過中國很多次，與他們有良好的關係。」「中國是個友好國家，我們歡迎他們協助阿富汗重建和發展。」

蘇海爾強調，塔利班會保障中國人員安全。「我們歡迎他們。如果他們來投資，那麼當然我們會保障他們的安全，這對我們非常重要。」

此外，蘇海爾指出，塔利班不會允許其他國家的人利用阿富汗，向包括中國在內的其他國家發動攻擊。「我們已經承諾，不會讓那些想借阿富汗土地攻擊其他國家的人進入，不管他們是個人還是實體，也不管他們想針對哪個國家。」

中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣

學者：縱有塔利班保證 中國料仍謹慎而行

報道稱，阿富汗有世界最大未開發銅、煤、鐵、天然氣、鈷、水銀、黃金、鋰、釷等資源蘊藏，價值超過1萬億美元。

中國石油天然氣集團2011年在阿富汗贏得4億美元競標，獲得3個區域油田的開採權，為期25年。中國公司也在阿富汗首都喀布爾東南洛加爾省，獲得一處銅礦的開採權。

美國智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）亞洲計劃高級研究員斯莫爾（Andrew Small）認為，阿富汗地區的戰亂和緊張局勢，可能還是會對中國的投資造成一定影響。

斯莫爾指出，中國與塔利班一直都保持著較為穩定的關係，不過考慮到當前阿富汗依然很不安全，中國可能會謹慎看待在阿投資。「無論塔利班的態度如何，阿富汗的安全局勢依然會是中國高度關注的問題。」

阿富汗撤僑航班抵武漢 52人染疫

美軍夜裏悄悄而逃 盟友阿政府軍也不知

阿富汗局勢正在迅速變化，美國一心從泥潭脫身，美國扶植多年的阿富汗政府軍，正在塔利班攻勢下節節敗退。美國總統拜登周四（8日）表示，美軍會在8月30日完成撤出阿富汗，時間比他早前宣佈的9月11日更早。

在美軍在阿富汗最大駐地巴格拉姆空軍基地（Bagram Airbase），阿富汗政府軍早前表示，美軍突然漏夜撤走，事前也沒有通知他們一聲。

美國中央司令部本周指，撤軍已完成90%以上，已從阿富汗撤走了相當於1,000架C-17運輸機裝載量的裝備。

【訂戶專享】阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署

中國不吃美國一套 中東也是示範單位

中國外交部：政治談判是唯一正確途徑

不過，塔利班和阿富汗政府也認為，戰爭不能解決阿富汗問題。雙方代表團周三（7日）在伊朗首都德黑蘭談判，會後發表聯合聲明，表示「所有和平解決衝突的嘗試都視為正確」。

半島電視台報道指，雙方已經同意繼續就實現和平過渡機制進一步會談，但未提及會議地點和時間。

中國外交部周四例行記者會上，法新社記者一連拋出三問：中方是否擔心塔利班重新掌權？是否定期同塔利班接觸？中方是否會以支持塔利班作為交換，要求其切斷與維吾爾族人的聯繫？

外交部發言人汪文斌回應指出，中方始終認為，政治談判是解決阿富汗問題的唯一正確途徑。中方呼籲阿和談各方以國家和人民利益為重，保持阿人內部談判勢頭，盡快明確實現和解的路線圖和時間表，推動阿富汗塔利班以溫和方式回歸政治主流，共同打造廣泛包容的未來政治架構，為阿實現持久和平奠定基礎。

汪文斌表示，中方願繼續同地區國家和國際社會一道，為推動阿人內部談判與阿和平重建做出積極努力。

【訂戶專享】美國阿富汗撤軍 對中國是利還是弊？

中方罕批美軍撤出阿富汗 致當地爆擊連連

趙立堅暗批拜登「心理陰暗」 美把阿富汗撤軍掛鉤中國

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
2021/04/07
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
【中美角力】美國加快撤走中東兵力 應付中俄挑戰
2021/06/19
【中美角力】美國加快撤走中東兵力 應付中俄挑戰
中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣
2021/06/24
中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣

你可能感興趣

中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
11:49 2021/04/07
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
【中美角力】美國加快撤走中東兵力 應付中俄挑戰
16:12 2021/06/19
【中美角力】美國加快撤走中東兵力 應付中俄挑戰
中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣
17:54 2021/06/24
中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣
地緣政治 外交 中國 阿富汗 美國 美軍 拜登

下一篇文章

「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）