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叫囂「狗比人值錢」 安徽「徽州宴」老闆娘被拘 顧客紛退訂（有片）

社會熱點 16:32 2021/07/09

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安徽蚌埠一名鄒姓女子近日放狗時，狗隻突然撲向邵姓鄰居的女兒。雙方其後發生衝突，鄒某稱自己有錢不怕，賠得起幾千萬，還叫囂說，「沒有我的狗值錢」。 事後，雙方被當地警方行政拘留，鄒某更被揭是蚌埠徽州宴餐飲有限公司的老闆娘，事件在網絡曝光後導致多名顧客退訂酒席。

鄒某與鄰居發生爭執，期間威脅稱「敢動我的狗，我就給你孩子弄死」。（網絡圖片）

一段網絡影片顯示，鄒某在社區放狗時，未有綁狗繩。狗隻突然撲向邵某女兒，令她受驚。鄒、邵二人隨後發生口角，更撕打再一起。邵某之後報警處理，警方到場後，鄒某聲稱自己是徽州宴老闆娘，威脅「敢弄我的狗，我就給你孩子弄死，你試試？」，還稱「老子有錢，不怕」。

據蚌埠市公安局經開分局官方微博周一（5日）通報，鄒某上周五（2日）和鄰居邵某發生爭執和廝打，期間她用語言威脅、恐嚇邵某。最終，鄒某因毆打他人和語言威脅他人，被行政拘留7日；邵某也因毆打他人被行政拘留3日。

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丈夫公開道歉

據觀察者網報導，涉事鄒某是蚌埠徽州宴餐飲有限公司法人代表盛祝濤的妻子。盛祝濤於周二（6日），透過當地媒體，代妻子公開向當事人和社會公眾致歉。

由於「女子叫囂狗比人值錢」影片已在網絡瘋傳，從周二（6日）早上起，就有大量民眾圍堵在徽州宴國際宴會中心外直播，圍觀人群甚至堵塞附近交通。

住在宴會中心附近的曹先生表示，目前涉事酒店仍在營業，但客流很少，很多在酒店辦理了充值卡或預訂了酒席的顧客，近日紛紛前往酒店要求退卡或退訂酒席。

蚌埠市市場監督管理局一名工作人員亦承認，當局確收到多起市民要求徽州宴酒店退訂酒席的投訴，目前正研究辦法處理。

責任編輯：易燕丹

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