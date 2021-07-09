▲ 海地總統遇刺案 台灣駐當地機構遭闖入受損後關閉

海地總統莫伊茲（Jovenel Moïse）周三（7日）遇刺身亡案件，當地警方料至少28人涉案，被捕者包括多名哥倫比亞人及2名海地裔美國人。海地也是台灣「友邦」，台灣有在海地設立外事機構。莫伊茲遇刺後，11名疑犯一度闖入台灣駐海地辦事處，過程間建築輕微受損。海地目前實施戒嚴下，台方辦事處已經關閉。

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台灣涉外部門發言人表示，駐海地辦事處當地周四（8日）發現11名武裝分子闖入庭院，其後接獲海地政府請求，同意海地警察入內逮捕武裝分子。辦事處通報，初步檢視及盤點後，證實部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失。

當局又表示，由於海地已宣佈戒嚴，台方辦事處人員也暫時採居家方式辦公，並暫停服務至當地周五（9日），目前旅居海地台方僑民及人員都平安。

莫伊茲遇刺的更多細節逐漸浮現。海地傳媒報道，當地初調查結果顯示，莫伊茲身中12槍，左耳、右臂、左腿和臉部各中一槍，腹部連中數槍，而他身邊的安保人員均未受傷。兇手使用的是5.56毫米和9毫米子彈。

海地駐美大使埃德蒙（Bocchit Edmond）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時稱，儘管襲擊者動機尚不清楚，但他認為是出於政治原因。

耿爽：海地國家治理失敗 聯合國輸血不可持續

海地近年政局動盪，黨派紛爭錯綜複雜。今年2月以來，黨派鬥爭圍繞總統任期等問題進一步加劇。

中國常駐聯合國副代表耿爽2月指出，海地政府和海地領導人對當前這種失望甚至絕望的局面負有主要責任。長期以來，海地政治派別爭鬥不休，政治人物毫不作為，濫權腐敗屢禁不止，國家治理幾近失敗。

耿爽6月又安理會海地問題公開會上發言，直言自安理會2月審議以來，海地仍未走出危機，亂局絲毫沒有改變。他舉了兩個例子：

一、據統計，近40%的海地人口、大約460萬海地民眾每天的基本食物得不到保障，亟須人道救援。

二、聯合國兒基會6月14日指出，僅僅過去兩周，太子港就有約8500名婦女和兒童由於黑幫暴力流離失所。

聯合國近30年來，為幫助海地擺脫危機已投入巨大資源，僅各種支助組織的投入費用就已超過80億美元。耿爽表示，目前看，這些努力和資源沒有取得預期效果，海地人民依然苦難深重，海地國家依然前途渺茫。聯合國現有的輸血、供氧式幫扶模式已經走到了盡頭，不可持續。

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責任編輯：連兆鋒