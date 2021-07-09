美國主要指數剔除多間中企 外交部：這是他們損失

美國多個主流指數，包括富時羅素（FTSE Russell）、標普道瓊斯指數（S&P Dow Jones Indices）因應華府禁令，7日宣布將剔除多間中國公司。中國外交部今日（9日）對此表示堅決反對，批評美國將經貿問題政治化，無端打壓中國企業。有關指數剔除優質的中國企業，這是他們自己的損失。

路透社報道，上述指數公司在當日晚間決定將剔除更多中國公司，此前美國最新行政命令，禁止國內對涉嫌與中國軍方有聯繫的公司進行投資。標普道瓊斯指數確定了25間中國公司將於8月2日從其指數中刪除；富時羅素則表示，將在本月28日從指數中再剔除20家中資企業。

在北京，外交部發言人汪文斌表示，中方堅決反對美國將經貿問題政治化，濫用國家力量、泛化國家安全概念打壓中國企業。美方有關行徑嚴重違背其一貫標榜的市場競爭等通行國際經貿規則，違背時代發展潮流，會損及各國投資者利益，也會損害美國利益和自身的形象。中國資本市場開放程度日益提升，個別企業不在一些國際指數之內，並不妨礙國際投資者通過多種方式投資於這些企業，分享中國發展的紅利。有關指數的做法，只會降低其自身權威性和代表性。

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責任編輯：陳建錫