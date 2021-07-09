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人行：7月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1萬億元

經濟脈搏 17:16 2021/07/09

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中國人民銀行宣布，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。

人行表示，此次降準為全面降準，除已執行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外，對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點，降準釋放長期資金約1萬億元。

至於不下調部分金融機構存款準備金率的主要原因是，5%的存款準備金率是目前金融機構中最低。

加大支持小微企業 穩健貨幣政策取向沒變

據人行公告，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難，中國堅持貨幣政策的穩定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精準發力，加大對小微企業的支持力度。人行將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，搞好跨週期設計，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行強調，穩健貨幣政策取向沒有改變。指去年應對疫情時，人行堅持實施正常貨幣政策，5月以後力度就逐漸轉為常態，今年上半年已經基本回到疫情前的常態。此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，釋放的部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），部分用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金佔比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。

這次降準目的，是改善金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支持實體經濟：

一、在保持流動性合理充裕的同時，增強金融機構資金配置能力，營造適宜的貨幣金融環境

二、調整中央銀行的融資結構，有效增加金融機構支持實體經濟的長期穩定資金來源，引導金融機構積極運用降準資金，加大對小微企業的支持力度

三、此次降準降低金融機構資金成本每年約130億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本

中國6月通脹回落 貨幣政策重穩增長 打開降準窗口？

國務院時隔一年再提降準：是否迎來新放鬆周期 仍需觀察

國務院提適時降準 料定向降準可期 惟或不會釋太多流動性

責任編輯：林佩怡

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