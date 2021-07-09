外交部再就阿富汗局勢批美國：道義與私利之間總選後者

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美國失去對阿富汗局勢掌控，總統拜登將美軍完全撤出阿富汗日期，從9月11日推前至8月31日。美軍急急撤離，令阿富汗出現巨大安全漏洞，這中國鄰國正陷入新一輪動亂。中國外交部再就阿富汗局勢發聲，批評美國在國際道義與一己私利之間，總是選擇後者，進一步暴露出美國「捍衛民主人權」幌子背後的虛偽人設。
外交部周五（9日）例行記者會上，有記者提問：「據報道，日前，美軍不打招呼連夜撤離巴格拉姆空軍基地，致使阿富汗政府接管困難且丟失大量物資。阿富汗戰場在美軍撤離後陷入了無法收拾的局面。美方不負責任的做法遭到了阿富汗國內及國際社會的批評。中方對此有何評論？」
外交部又言人汪文斌表示，很多事實表明，在國際道義與一己私利之間，美國總是選擇後者。美國在全球多地推行其所謂自由民主體制，強推政權更叠，所引發的動亂、戰爭、恐怖主義、難民潮等後遺癥至今難以消除。
汪文斌批評，美國罔顧責任和義務，迫不及待從阿撤軍，將爛攤子和戰亂局面甩給阿富汗人民和地區國家，進一步暴露出美國「捍衛民主人權」幌子背後的虛偽人設。
汪文斌指出，作為阿富汗的友好近鄰，中國始終支持阿人民維護本國主權、獨立和領土完整，把國家命運掌握在自己手中。中方一貫秉持「阿人主導、阿人所有」原則，致力於推動政治解決阿富汗問題。中方願同國際社會和地區國家一道，繼續助推阿和平和解進程，助力阿富汗早日實現和平穩定。
美軍撤走下，阿富汗政府軍在與塔利班交戰中正節節敗退。塔利班發言人較早前接受傳媒訪問，表示中國是阿富汗的友好國家，塔利班歡迎中國到阿富汗投資並協助重建，塔利班會保證中方人員安全。
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責任編輯：連兆鋒