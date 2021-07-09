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人行超預期全面降準支持實體經濟 穩健貨幣政策取向沒變

經濟脈搏 19:44 2021/07/09

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中國人民銀行周五（9日）宣布，將於7月15日全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元，引導金融機構加大對小微企業的支持。人行強調，這次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，穩健貨幣政策取向沒有變，不搞大水漫灌。

這次全面降準完全超出市場預期，分析認為，這顯示當局降低融資成本，支持實體經濟的決心；在經濟增速放緩壓力下，貨幣政策「鬆緊搭配、張弛有度」,增強精準滴灌。

這也是去年1月以來，人行再次宣布全面降準。消息公布後，人民幣兌美元匯率曾短線走低，離岸人民幣一度逼近6.5關口，之後回穩。降準放水被視為利好股市，富時中國A50指數期貨曾上漲1%。

促進融資成本下降 精準發力支持小微企業

據人行網站，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.9%。

人行：7月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1萬億元

人行表示，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困難，中國堅持貨幣政策的穩定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精準發力，加大對小微企業的支持力度。

這次降準釋放的部分資金，將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（MLF），部分用於彌補7月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金佔比，銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定。據路透，7月15日降準當天，剛有4000億MLF到期。人行又稱，此次降準降低金融機構資金成本每年約130億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

人行指出，當前中國經濟穩中向好，堅持貨幣政策的穩定性、有效性，堅持正常貨幣政策，不搞大水漫灌。下一步，人行將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，搞好跨週期設計。

全面降準超市場預期 顯撐實體決心

總理李克強周三主持召開的國務院常務會議，提出「適時運用降準等貨幣政策工具」，兩天後降準落定，更是全面降準，而非此前市場普遍認為的定向降準。

中國民生銀行首席研究員，這次降準有空間也有必要，剛公布的通脹數據顯示，下半年物價整體可控，為降準打開空間。同時，降準可以鼓勵和引導金融機構降低實體經濟融資成本，為企業生產經營、經濟平穩創造適宜的利率水平。

中國6月通脹回落 貨幣政策重穩增長 打開降準窗口？

東方匯理亞洲研究主管Dariusz Kowalczyk表示，此次降準比預想更快，反映政策制定者改善流動性和刺激信貸的願望；下半年或有更多寬鬆政策。

至於為何本次是全面降準，光大證券固收研究團隊稱，小型銀行準備金率顯著低過大型和中型銀行，若再針對小型銀行定向降準，將拉大差距；而前兩檔銀行MLF存量更大，並更易受到稅期影響，全面降準有利滿足金融機構的流動性需求。

經濟放緩壓力 幣策張弛有度

工銀國際首席經濟學家程實指出，這次降準顯示出中國貨幣政策「以我為主、穩字當頭」的政策基調，和「鬆緊搭配、張弛有度」的新特徵。

他稱，下半年中國經濟面臨「一上一下」的壓力，即經濟增長速度向下、通脹影響向上，貨幣政策「鬆緊搭配」針對性應對，確保金融機構對實體經濟輸血不斷，增強精準滴灌。而貨幣政策適時調整，有助中國經濟在內外部壓力下，在穩增長、控通脹、防風險和促改革謀求平衡。

德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩指出，6月社融增速11%和上個月持平，就是邊際上沒有繼續的緊縮；但M1增速下滑，說明經濟不太好，微觀在變冷，經濟動能不太夠。此次降準也是預調，如果能穩住經濟，後續政策還是穩健基調，若有需要再加碼。

責任編輯：林佩怡

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