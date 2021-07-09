王岐山：美國對華戰略應避免在誤導、誤判間惡性循環

美國前國務卿 基辛格秘密訪華50周年紀念活動今日（9日）在北京舉行，國家副主席王岐山致辭稱，基辛格訪華為中美關係翻開嶄新一頁，為兩國人民帶來巨大利益。他指美國當前最大挑戰不是中國，而在自身，對華戰略應避免形成誤導、誤判之間的惡性循環。基辛格以視像形式出席，他呼籲兩國對聚焦合作。

王岐山表示，50年前，基辛格博士秘密訪華，促成了之後 尼克遜 訪華和中美發表《上海公報》，體現了兩國老一輩領導人的非凡政治智慧和高超外交藝術，翻開了中美關係和國際政治的嶄新一頁，深刻改變了歷史。50年來，中美關係歷經起伏但不斷前行，給兩國人民帶來巨大利益，也有力促進了世界和平與穩定。

他表示， 中國的發展是世界的機遇，中美兩國應成為共同發展的夥伴。 當前中美關係正處在關鍵時刻，雙方要按照兩國元首除夕通話精神，堅守原則、相互尊重、求同存異，尊重彼此主權安全發展利益，通過對話協商妥善處理分歧摩擦，平衡解決彼此關切；著眼新形勢新變化，不斷拓展共同利益。 美 只要秉持全人類命運與共的理念，中美兩國之間的問題就不會根本對立、不可調和，就能找到一條和平共處、合作共贏的道路。

▲ 基辛格以視像形席出席活動

▲ 尼克遜與基辛格



▲ 尼克遜在1972年訪華

▲ 尼克遜在1972年訪華

基辛格表示，美中50年前接觸的初衷符合歷史潮流和兩國利益，雙方應著眼長遠，加強戰略溝通，繼續展各開領域對話，使美中關係超越分歧、聚焦合作。

《上海公報》在1972年簽署，與《中美建交公報》、《八一七公報》合稱中美三個聯合公報，是兩國在冷戰時期關係正常化的重要基礎。該個公報也是美國首次對「一個中國」原則表示「不提異議」（not to challenge），它被視中美台關係的重要轉折點。在此之後，美國開始逐漸從台灣撤走軍隊。

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責任編輯：陳建錫