愛心全達慈善基金捐贈萬對波鞋予學童助抗疫

愛心全達慈善基金7月9日贈送1萬對波鞋予九龍西地區及全港11間學校。中聯辦九龍工作部副部長王小靈、 愛心全達慈善基金創會會長潘陳愛菁、愛心全達慈善基金執行主席潘伯傑等出席了捐贈儀式。

執行主席潘伯傑致歡表示，這一次的贈送計劃是在新冠肺炎疫情尚未全面解除的情況下舉行，疫情令不少低收入家庭經濟狀況依然十分困難，希望藉此微薄奉獻，表達對社會的關愛和支持。

他指出，今年是中國共產黨成立100周年，也是香港回歸祖國24周年，生長在香港回歸國家新時代的兒童，更需要在未來的人生道路上認識國家，尤其是認識國家的發展和光輝的前途，他們是未來香港融匯到國家發展大局中的希望和力量。

贈送儀式上，受助學校致送感謝狀及心意卡予愛心全達慈善基金。潘陳愛菁創會會長，潘伯傑執行主席一同代表接受。

獲捐贈的學校包括︰香港仔聖伯多祿天主教小學、聖伯多祿天主教小學、東涌天主教學校、九龍灣聖若翰天主教小學、天主教聖安德肋小學、華德學校、福德學校、聖博德學校、白田天主教小學、天主教聖母聖心小學及柴灣角天主教小學。

責任編輯：黃兆康

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