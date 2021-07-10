▲ 美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮

阿富汗內戰隨美軍加速撤走而擴大。美國傳媒報道，塔利班在夏季攻勢中已經佔領，阿富汗全國3分1土地。塔利班本周更橫掃阿富汗最東面的巴達赫尚省（Badakhshan），省內除了首府法扎巴德（Fayzabad），其餘所有地區已在塔利班手中。這意味著塔利班控制地區，已跟阿富汗的最大鄰國中國接壤。

《華爾街日報》分析稱，鑑於塔利班歷史上，與中國新疆境內基地組織相關武裝分子有關聯，塔利班目前在阿富汗的進軍在過去理應令北京警惕。不過，今天塔利班正大力嘗試消除中方疑慮，希望得到北京對他們管治阿富汗的默許。

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隨著美國在阿富汗接近完成撤軍，中國在區內的影響力正在增加，這一部分體現於中國與塔利班背後最大支持者巴基斯坦的戰略關係上。中國在阿富汗以北的中亞國家，影響力也在增強。

儘管中亞主要都是穆斯林國家，他們都未有跟隨西方以「為穆斯林發聲」的名義，用新疆議題攻擊中國。

塔利班作為正嘗試爭取國際認可執政的伊斯蘭武裝組織，在這個問題上正設法取得平衡。塔利班在卡塔爾多哈政治辦事處一名高級官員宣稱，塔利班關注受壓迫的穆斯林，「不管在巴勒斯坦、緬甸或中國」，也關注全球受壓迫的非穆斯林，但塔利班不會干涉中國內政。

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塔利班發言人蘇海爾（Suhail Shaheen）本周亦表示，中國是阿富汗的友好國家，塔利班不會容許任何勢力，在阿富汗境內從事針對中國的活動；塔利班歡迎中國到阿富汗投資協助重建，並會保證中國人員安全。

被問及新疆議題時，蘇海爾稱：「我們不清楚細節（新疆的真實情況），如果有細節，我們會表達關注。」他強調塔利班會與中方保持接觸，並促進「北京與穆斯林的政治對話」。

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「東伊運」在阿富汗仍有據點 塔利塔態度受關注

「疆獨」恐怖組織「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）在阿富汗境內有一定程度活躍。《華爾街日報》指，「東伊運」與塔利班聯繫可追溯至，拉登（Osama bin Laden）在阿富汗策劃美國911襲擊的日子，而儘管近年多數「東伊運」成員已轉至敘利亞，聯合國安理會去年報告估計，仍有約500人在阿富汗活動，主要位於與中國接壤巴達赫尚省內部分地區。

巴達赫尚省是阿富汗唯一與中國接壤省份，而兩國只在巴達赫尚省最東面一處狹長地帶，共享90餘公里邊界，當地多是無法通行的高山地形，沒有跨境公路連接。不過，巴達赫尚省與塔吉克邊界守備薄弱，阿富汗境內武裝分子容易經塔吉克滲透中國新疆。

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中國現代國際關係研究院安全與軍控研究所所長李偉分析指，塔利班相信他們能再次掌權，因此希望與鄰國建立更友好關係，並不希望看到阿富汗成為國際恐怖主義溫床。

但新加坡南洋理工大學國際恐怖主義問題專家古納拉特南（Rohan Gunaratna）持懷疑態度。他認為塔利班意識形態未有顯著改變，阿富汗恐會再一次成為恐怖分子樂土，令境外恐怖組織都能在該國找到落腳點。

對於塔利班向中國釋出善意，清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰認為，塔利班希望中國在美國撤軍之後，能夠在阿富汗發揮更重要的作用，但阿富汗局勢未平，中國在可見將來都會持謹慎態度。

他提及中國、阿富汗及巴基斯坦2019年原則上同意，興建公路連接巴基斯坦白沙瓦與阿富汗首都喀布爾，但計劃至今仍只處於提案階段，中方在推進這件事上並沒有迫切需要。

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責任編輯：連兆鋒