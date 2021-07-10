  • 34°C
香港時間 : 2021710日 (六) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路

國情動向 14:12 2021/07/10

分享：

美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路

美國拜登政府「亞洲沙皇」印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）本周公開表明，美國不支持「台灣獨立」，美國尋求與台灣建立強健的「非官方」關係，並「完全認識和了解問題敏感性」。拜登政府連月以不同形式「打擦邊球」試探北京底線下，坎貝爾這番表態備受關注。新加坡傳媒解讀，拜登政府首次明確對「台獨」劃出紅線，旨在為「習拜會」鋪路，為美國總統拜登與中國國家主席習近平會面創造條件。

新加坡《聯合早報》指出，坎貝爾是有名的「親台派」，早在李登輝時代就與台灣現任領導人蔡英文有交情。

坎貝爾周三（7日）美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）在線活動上，回應美國對台「愛多少是太多」（how much love is too much）問題時作上述回應。他多次稱自己要非常小心回答，內容是可說是字斟句酌，表達了官方立場。

拜登上任後連月打「台灣牌」，有把台海問題「國際化」傾向。美日峰會、七國集團（G7）峰會等場合的公報中，都罕有提到台海問題。美國親密盟友日本多名高級官員，近日也連番就台灣發表出位言論，甚至宣稱日本要「協防台灣」，說了美國也不敢公開說的話。

與此同時，美方自己也不斷打起「擦邊球」。美國3名參議員6月閃電訪台，乘坐的是美國空軍C-17戰略運輸機，被形容為「美台切香腸戰術下了離手指更近的一刀」。美台6月底恢復了停擺5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，鋪路加強雙邊貿易合作。

坎貝爾：中美有可能和平共處 不支持台獨

宣稱「協防台灣」 麻生太郎屢亂說話被嘲「失言大王」

美國利用台灣遏北京 但不願被台拖下水

文章表示，但就在各方議論，美國會否放棄多年來對台「戰略模糊」時，坎貝爾卻給出特別清晰的立場：即華盛頓只會承認「一個中國」，美台關係再好，也始終是非官方關係。

文章認為，坎貝爾這表態其實符合他的一貫立場。坎貝爾2019年與現任國家安全顧問沙利文撰文指出，考慮到歷史複雜性，不去單方面改變現狀是最好的結果，台灣不僅是一個潛在的交火點，其實也是美中關係歷史上「最大、沒有人宣之於口的成功」（the greatest unclaimed success）。

文章分析稱，美國要防止被台灣拖下水。對美國而言，台灣與大陸僵持不下，就能發揮遏制北京戰略作用，但美國也很清楚如果台海出事，美國同樣也會陷入麻煩，因此在台灣問題上收收放放，卻始終清楚北京的紅線，一旦走得太遠就會及時往回收。

坎貝爾稱支持美台非官方關係，不支持台灣獨立，已為美台關係劃下紅線；一邊制止台灣在兩岸衝突中把美國拖下水，一邊對北京發送拜登政府會結合盟友力量，遏制中國大陸的訊號。

「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事

中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想

鋪路習拜會 美國不會容許台灣成絆腳石

文章續稱，坎貝爾此次表態也在一個微妙時間點上。雖然中美關係劍拔弩張，但美方近期已多次釋放信號，正在設法促成雙方領導人接觸。

坎貝爾在同一場合上，被問及拜登和中國國家主席習近平，是否有望在今年10月20國集團（G20）峰會間會晤時，也暗示這樣的可能。坎貝爾稱，相信兩位領導人都會評估，自己的期望是「不久之後有某種接觸」。

文章表示，既然如此，那就有必要將台美關係放一放，為習拜會創造比較適當的氛圍。說到底，在北京與華盛頓的博弈中，台灣始終只是華盛頓用來制衡北京的棋子，在特定的時局下用來維持華盛頓所需要的「現狀」；華盛頓不會讓棋子成為美國政策或美中正式外交關係的絆腳石。

建黨百年習近平這樣談台灣 學者指包含4層面思考

日本擬插手台海 胡錫進：解放軍​會消滅參戰的自衛隊

經濟學人：台灣成為「世上最危險之地」

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想
今日
中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想
「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事
2021/07/09
「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事
美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮
今日
美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮

你可能感興趣

中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想
今日 15:34
中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想
「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事
13:28 2021/07/09
「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事
美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮
今日 13:12
美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮
地緣政治 外交 中國 台灣 習近平 拜登 兩岸關係 中美關係 美國 台獨

上一篇文章

中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想

下一篇文章

美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）