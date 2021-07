▲ 美國突然為台灣劃出紅線 外媒:為「習拜會」鋪路

美國拜登政府「亞洲沙皇」印太事務協調官坎貝爾(Kurt Campbell)本周公開表明,美國不支持「台灣獨立」,美國尋求與台灣建立強健的「非官方」關係,並「完全認識和了解問題敏感性」。拜登政府連月以不同形式「打擦邊球」試探北京底線下,坎貝爾這番表態備受關注。新加坡傳媒解讀,拜登政府首次明確對「台獨」劃出紅線,旨在為「習拜會」鋪路,為美國總統拜登與中國國家主席習近平會面創造條件。

新加坡《聯合早報》指出,坎貝爾是有名的「親台派」,早在李登輝時代就與台灣現任領導人蔡英文有交情。

坎貝爾周三(7日)美國智庫「亞洲協會」(Asia Society)在線活動上,回應美國對台「愛多少是太多」(how much love is too much)問題時作上述回應。他多次稱自己要非常小心回答,內容是可說是字斟句酌,表達了官方立場。

拜登上任後連月打「台灣牌」,有把台海問題「國際化」傾向。美日峰會、七國集團(G7)峰會等場合的公報中,都罕有提到台海問題。美國親密盟友日本多名高級官員,近日也連番就台灣發表出位言論,甚至宣稱日本要「協防台灣」,說了美國也不敢公開說的話。

與此同時,美方自己也不斷打起「擦邊球」。美國3名參議員6月閃電訪台,乘坐的是美國空軍C-17戰略運輸機,被形容為「美台切香腸戰術下了離手指更近的一刀」。美台6月底恢復了停擺5年的台美貿易暨投資架構協定(TIFA)談判,鋪路加強雙邊貿易合作。

文章表示,但就在各方議論,美國會否放棄多年來對台「戰略模糊」時,坎貝爾卻給出特別清晰的立場:即華盛頓只會承認「一個中國」,美台關係再好,也始終是非官方關係。

文章認為,坎貝爾這表態其實符合他的一貫立場。坎貝爾2019年與現任國家安全顧問沙利文撰文指出,考慮到歷史複雜性,不去單方面改變現狀是最好的結果,台灣不僅是一個潛在的交火點,其實也是美中關係歷史上「最大、沒有人宣之於口的成功」(the greatest unclaimed success)。

文章分析稱,美國要防止被台灣拖下水。對美國而言,台灣與大陸僵持不下,就能發揮遏制北京戰略作用,但美國也很清楚如果台海出事,美國同樣也會陷入麻煩,因此在台灣問題上收收放放,卻始終清楚北京的紅線,一旦走得太遠就會及時往回收。

坎貝爾稱支持美台非官方關係,不支持台灣獨立,已為美台關係劃下紅線;一邊制止台灣在兩岸衝突中把美國拖下水,一邊對北京發送拜登政府會結合盟友力量,遏制中國大陸的訊號。

鋪路習拜會 美國不會容許台灣成絆腳石

文章續稱,坎貝爾此次表態也在一個微妙時間點上。雖然中美關係劍拔弩張,但美方近期已多次釋放信號,正在設法促成雙方領導人接觸。

坎貝爾在同一場合上,被問及拜登和中國國家主席習近平,是否有望在今年10月20國集團(G20)峰會間會晤時,也暗示這樣的可能。坎貝爾稱,相信兩位領導人都會評估,自己的期望是「不久之後有某種接觸」。

文章表示,既然如此,那就有必要將台美關係放一放,為習拜會創造比較適當的氛圍。說到底,在北京與華盛頓的博弈中,台灣始終只是華盛頓用來制衡北京的棋子,在特定的時局下用來維持華盛頓所需要的「現狀」;華盛頓不會讓棋子成為美國政策或美中正式外交關係的絆腳石。

