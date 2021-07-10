▲ 美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路

美國拜登政府「亞洲沙皇」印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）本周公開表明，美國不支持「台灣獨立」，美國尋求與台灣建立強健的「非官方」關係，並「完全認識和了解問題敏感性」。拜登政府連月以不同形式「打擦邊球」試探北京底線下，坎貝爾這番表態備受關注。新加坡傳媒解讀，拜登政府首次明確對「台獨」劃出紅線，旨在為「習拜會」鋪路，為美國總統拜登與中國國家主席習近平會面創造條件。

新加坡《聯合早報》指出，坎貝爾是有名的「親台派」，早在李登輝時代就與台灣現任領導人蔡英文有交情。

坎貝爾周三（7日）美國智庫「亞洲協會」（Asia Society）在線活動上，回應美國對台「愛多少是太多」（how much love is too much）問題時作上述回應。他多次稱自己要非常小心回答，內容是可說是字斟句酌，表達了官方立場。

拜登上任後連月打「台灣牌」，有把台海問題「國際化」傾向。美日峰會、七國集團（G7）峰會等場合的公報中，都罕有提到台海問題。美國親密盟友日本多名高級官員，近日也連番就台灣發表出位言論，甚至宣稱日本要「協防台灣」，說了美國也不敢公開說的話。

與此同時，美方自己也不斷打起「擦邊球」。美國3名參議員6月閃電訪台，乘坐的是美國空軍C-17戰略運輸機，被形容為「美台切香腸戰術下了離手指更近的一刀」。美台6月底恢復了停擺5年的台美貿易暨投資架構協定（TIFA）談判，鋪路加強雙邊貿易合作。

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文章表示，但就在各方議論，美國會否放棄多年來對台「戰略模糊」時，坎貝爾卻給出特別清晰的立場：即華盛頓只會承認「一個中國」，美台關係再好，也始終是非官方關係。

文章認為，坎貝爾這表態其實符合他的一貫立場。坎貝爾2019年與現任國家安全顧問沙利文撰文指出，考慮到歷史複雜性，不去單方面改變現狀是最好的結果，台灣不僅是一個潛在的交火點，其實也是美中關係歷史上「最大、沒有人宣之於口的成功」（the greatest unclaimed success）。

文章分析稱，美國要防止被台灣拖下水。對美國而言，台灣與大陸僵持不下，就能發揮遏制北京戰略作用，但美國也很清楚如果台海出事，美國同樣也會陷入麻煩，因此在台灣問題上收收放放，卻始終清楚北京的紅線，一旦走得太遠就會及時往回收。

坎貝爾稱支持美台非官方關係，不支持台灣獨立，已為美台關係劃下紅線；一邊制止台灣在兩岸衝突中把美國拖下水，一邊對北京發送拜登政府會結合盟友力量，遏制中國大陸的訊號。

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文章續稱，坎貝爾此次表態也在一個微妙時間點上。雖然中美關係劍拔弩張，但美方近期已多次釋放信號，正在設法促成雙方領導人接觸。

坎貝爾在同一場合上，被問及拜登和中國國家主席習近平，是否有望在今年10月20國集團（G20）峰會間會晤時，也暗示這樣的可能。坎貝爾稱，相信兩位領導人都會評估，自己的期望是「不久之後有某種接觸」。

文章表示，既然如此，那就有必要將台美關係放一放，為習拜會創造比較適當的氛圍。說到底，在北京與華盛頓的博弈中，台灣始終只是華盛頓用來制衡北京的棋子，在特定的時局下用來維持華盛頓所需要的「現狀」；華盛頓不會讓棋子成為美國政策或美中正式外交關係的絆腳石。

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責任編輯：連兆鋒