▲ 中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想

今年7月9日是基辛格秘密訪華，打通中美接觸渠道50周年。今天中美關係陷入數十年來最低谷，美國充斥「與中國接觸失敗」的主張。中國外交部副部長樂玉成表示，這個結論站不住腳，美國將打壓中國當「政治正確」，讓世上兩個主要大國對抗衝突，恰恰才是最大的政治不正確。樂玉成又指，美國仍是世界第一的大國、強國，美國的衰落的不是實力的衰落，而是霸權和思想的衰落。

中國外交部周六（10日）公佈樂玉成前一天接受觀察者網專訪文稿。樂玉成表示，基辛格秘密訪華50年來，中美關係的歷史經驗歸結為一條就是，合則兩利，鬥則俱傷。美方有人宣稱對華接觸的時代已經結束，這個結論顯然站不住腳。

他稱事實證明，中美通過50年的接觸與合作，為世界辦成了許多大事，解決了很多難題，包括推動冷戰結束，促進解決諸多地區熱點問題，合作應對恐怖主義、國際金融危機、氣候變化等重大全球性挑戰，維護世界和平與穩定。「更不用說美國企業、民眾從接觸中國中獲得的巨大好處了。這些在50年前是根本無法想象的。」

樂玉成指出，中方希望美方回歸理性，回到對話合作的正道上來，不要把對抗中國當政策，把打壓中國當作「政治正確」。「把中美關係搞糟了、搞砸了，讓世界上兩個主要大國發生對抗衝突，恰恰是最大的政治不正確。」

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搞垮中國不是解決美國問題藥方

樂玉成表示，美方一些人千方百計想把國內問題轉嫁到中國身上，像美國這樣的超級大國，面臨的最大挑戰永遠是來自內部，搞垮中國絕不是解決美國問題的藥方。中國無意跟美國搞甚麽競爭，而是追求不斷超越和突破自己。我們沒有爭霸戰略，只有發展戰略，目標就是讓老百姓過上好日子，實現人民對美好生活的向往。

他表示，所謂「從實力地位出發」同中國打交道，骨子里是霸權心態和冷戰思維，無非就是秀肌肉、舞大棒嚇唬人。「中國人是嚇不倒的，歷史上一窮二白、小米加步槍的時候我們也沒有怕過誰，現在更沒理由怕甚麽實力地位。」

樂玉成又指，美國衰落的不是實力而是霸權。「就實力而言，美國仍是全球位居第一的大國、強國，在相當長時間內都難以被超越。但實力再強，國霸必衰，霸權不得人心。今天如果還有哪個國家想著要延續霸權，號令天下，隨意幹涉別國內政，注定會失敗。」

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思想的衰落比實力的衰落更危險

他續稱，此外，對一個大國來說，思想的衰落比實力的衰落更危險。在21世紀多極化、全球化時代，不能還想著從冷戰工具箱里翻找工具，天天琢磨著怎麽遏制他國，拉「小圈子」，搞集團對抗，按叢林法則行事。這些散發著黴味的陳腐思想在當今世界肯定行不通，只會害人害己，終將被時代所拋棄。

他強調，美國口口聲聲「回歸多邊主義」，但行動上卻是拼湊和復活排他性的「四邊機制」、「五眼聯盟」、「七國集團」，還美其名曰「基於規則的國際秩序」。這種小圈子、小集團的規則，充其量只是世界上10分1人的規則，根本代表不了國際社會。在最近舉行的聯合國人權理事會上，有90多個國家對中國表達支持，對反華「小集團」說「不」，這才是國際社會的正義之聲，是真正的多邊主義。

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責任編輯：連兆鋒