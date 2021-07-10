  • 34°C
香港時間 : 2021710日 (六) 16:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想

國情動向 15:46 2021/07/10

分享：

中國副外長樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想

今年7月9日是基辛格秘密訪華，打通中美接觸渠道50周年。今天中美關係陷入數十年來最低谷，美國充斥「與中國接觸失敗」的主張。中國外交部副部長樂玉成表示，這個結論站不住腳，美國將打壓中國當「政治正確」，讓世上兩個主要大國對抗衝突，恰恰才是最大的政治不正確。樂玉成又指，美國仍是世界第一的大國、強國，美國的衰落的不是實力的衰落，而是霸權和思想的衰落。

中國外交部周六（10日）公佈樂玉成前一天接受觀察者網專訪文稿。樂玉成表示，基辛格秘密訪華50年來，中美關係的歷史經驗歸結為一條就是，合則兩利，鬥則俱傷。美方有人宣稱對華接觸的時代已經結束，這個結論顯然站不住腳。

他稱事實證明，中美通過50年的接觸與合作，為世界辦成了許多大事，解決了很多難題，包括推動冷戰結束，促進解決諸多地區熱點問題，合作應對恐怖主義、國際金融危機、氣候變化等重大全球性挑戰，維護世界和平與穩定。「更不用說美國企業、民眾從接觸中國中獲得的巨大好處了。這些在50年前是根本無法想象的。」

樂玉成指出，中方希望美方回歸理性，回到對話合作的正道上來，不要把對抗中國當政策，把打壓中國當作「政治正確」。「把中美關係搞糟了、搞砸了，讓世界上兩個主要大國發生對抗衝突，恰恰是最大的政治不正確。」

「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事

搞垮中國不是解決美國問題藥方

樂玉成表示，美方一些人千方百計想把國內問題轉嫁到中國身上，像美國這樣的超級大國，面臨的最大挑戰永遠是來自內部，搞垮中國絕不是解決美國問題的藥方。中國無意跟美國搞甚麽競爭，而是追求不斷超越和突破自己。我們沒有爭霸戰略，只有發展戰略，目標就是讓老百姓過上好日子，實現人民對美好生活的向往。

他表示，所謂「從實力地位出發」同中國打交道，骨子里是霸權心態和冷戰思維，無非就是秀肌肉、舞大棒嚇唬人。「中國人是嚇不倒的，歷史上一窮二白、小米加步槍的時候我們也沒有怕過誰，現在更沒理由怕甚麽實力地位。」

樂玉成又指，美國衰落的不是實力而是霸權。「就實力而言，美國仍是全球位居第一的大國、強國，在相當長時間內都難以被超越。但實力再強，國霸必衰，霸權不得人心。今天如果還有哪個國家想著要延續霸權，號令天下，隨意幹涉別國內政，注定會失敗。」

美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路

思想的衰落比實力的衰落更危險

他續稱，此外，對一個大國來說，思想的衰落比實力的衰落更危險。在21世紀多極化、全球化時代，不能還想著從冷戰工具箱里翻找工具，天天琢磨著怎麽遏制他國，拉「小圈子」，搞集團對抗，按叢林法則行事。這些散發著黴味的陳腐思想在當今世界肯定行不通，只會害人害己，終將被時代所拋棄。

他強調，美國口口聲聲「回歸多邊主義」，但行動上卻是拼湊和復活排他性的「四邊機制」、「五眼聯盟」、「七國集團」，還美其名曰「基於規則的國際秩序」。這種小圈子、小集團的規則，充其量只是世界上10分1人的規則，根本代表不了國際社會。在最近舉行的聯合國人權理事會上，有90多個國家對中國表達支持，對反華「小集團」說「不」，這才是國際社會的正義之聲，是真正的多邊主義。

外交部再就阿富汗局勢批美國：道義與私利之間總選後者

美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮

王岐山：美國對華戰略應避免在誤導、誤判間惡性循環

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路
今日
美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路
美國逾40團體促拜登改中國政策：地球未來繫於結束新冷戰
2021/07/09
美國逾40團體促拜登改中國政策：地球未來繫於結束新冷戰
美國間諜船繞中國西沙一整月 威脅比軍艦闖領海更大
2021/07/09
美國間諜船繞中國西沙一整月 威脅比軍艦闖領海更大

你可能感興趣

美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路
今日 14:12
美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路
美國逾40團體促拜登改中國政策：地球未來繫於結束新冷戰
12:00 2021/07/09
美國逾40團體促拜登改中國政策：地球未來繫於結束新冷戰
美國間諜船繞中國西沙一整月 威脅比軍艦闖領海更大
12:28 2021/07/09
美國間諜船繞中國西沙一整月 威脅比軍艦闖領海更大
地緣政治 外交 中國 美國 中國外交部 中美關係

下一篇文章

美國突然為台灣劃出紅線 外媒：為「習拜會」鋪路
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）