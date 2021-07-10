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樂玉成：美國和西方沒資格 跟中國講民主和人權

國情動向 16:33 2021/07/10

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樂玉成：美國和西方沒資格 跟中國講民主和人權

中國外交部副部長樂玉成談及中美關係當前熱點問題。樂玉成形容，美國一些人關心中國人權如同「黃鼠狼給雞拜年」， 美國和西方國家本身人權記錄劣跡斑斑，沒有資格跟中國講民主和人權。對於新冠病毒溯源問題，樂玉成稱美國不能拿著手電筒，只照別人不照自己。

中國外交部周六（10日）公佈樂玉成前一天接受觀察者網專訪文稿。樂玉成稱，美方一些人關心中國的人權，總給人一種「黃鼠狼給雞拜年」的感覺：

「眾所周知，美國政策既反華，也反穆斯林，這些年美國的炮彈幾乎都落在了穆斯林的土地上，第一個頒『禁穆令』的就是美國，奇怪的是，美國卻為在新疆地區過著幸福生活的中國穆斯林操『人權』的心，這不是很荒唐可笑嗎？」

樂玉成：美國仍是第一強國 衰落的是霸權和思想

樂玉成直斥，美西方國家沒有資格跟我們講民主和人權，他們本身人權記錄劣跡斑斑。

「歷史上，他們對土著居民搞種族滅絕，對少數族裔搞歧視迫害。美國西進運動大肆殺戮和驅逐印第安人，其人口百余年間從500萬減至25萬，他們曾是北美主體人口，如今只占總人口不到2%。加拿大原住民寄宿學校舊址先後發現200多具兒童遺骸、上千座無名墳墓，160年來至少有4000名兒童離奇地死於寄宿學校。」

他續稱，時至今日，美國的「弗洛伊德們」還不能呼吸，少數族裔飽受歧視，無家可歸者流浪街頭。這樣的國家居然好意思以「人權衛士」、「人權教師爺」自居，對別國頤指氣使、指手畫腳，說穿了就是打著人權旗號行干涉他國內政之實。

「美國以為民主必勝中國」新加坡前高官：他們忽略了這件事

樂玉成指出，民主、人權不是標語口號，不是用來當擺設的花瓶。它必須保障人們擁有工作、住房、溫飽、受教育、醫療、養老等基本人權。藥好不好，不能看廣告，而要看療效。中國共產黨百年奮鬥歷程所取得的輝煌治理成就就是最成功的民主、最有說服力的民主。中國共產黨領導14億中國人民擺脫千年貧困，過上幸福生活，就是最大的人權、最好的人權。「可以說中國共產黨在人權問題上不僅無可指責，而且應該給其頒金牌、授勳章。」

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樂玉成又談到，在病毒溯源問題上，中方始終秉持開放、透明、合作的態度，已兩次邀請世衛組織專家來華進行溯源研究合作。「中國實驗室事件引發病毒極不可能」，這一結論已經清楚記錄在中國—世衛組織聯合考察組研究報告中。個別大國罔顧事實，把嚴肅的科學問題政治化，企圖以情報人員炮制的陰謀論來質疑科學家的共識，以毫無根據的有罪推定來挑戰世衛組織的權威報告。

他強調，溯源工作涉及全球多國多地。美方如果真的在乎真相與透明，理應接受國際調查，弄清楚美國疫情的源頭、美國抗疫不力的原因、美國生物實驗基地存在的問題，而不是拿著手電筒，只照別人，不照自己。

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責任編輯：連兆鋒

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