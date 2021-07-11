中朝盟約60年 習近平與金正恩互致賀電

《中朝友好合作互助條約》簽訂60周年，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，周日（11日）與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長、朝鮮武裝力量最高司令官金正恩互致賀電。習近平表示，條約為鞏固中朝用鮮血凝成的戰鬥友誼奠定了政治法律基礎，中方堅定支持朝方發展，願與朝方加強戰略溝通。金正恩稱近年來國際形勢複雜多變，不斷加強朝中關係，是朝鮮黨和政府堅定不移的立場。

新華社報道，習近平在賀電中指出，1961年，中朝老一輩領導人高瞻遠矚，作出簽訂《中朝友好合作互助條約》的戰略決策，為鞏固兩國人民用鮮血凝成的戰鬥友誼、推動兩國持久友好合作奠定了重要政治法律基礎；60年來，中朝雙方秉持條約精神，相互堅定支持，攜手並肩奮鬥，增強了兩黨兩國兄弟般的傳統友誼，促進了各自社會主義事業發展，維護了地區乃至世界和平穩定。

習近平提及，自己近年來與金正恩多次會晤，規劃兩黨兩國關係發展藍圖，增添中朝友誼的時代內涵，達成一系列重要共識。

他指出，當今世界，百年未有之大變局正在加速演進，自己願同金正恩強戰略溝通，把握好中朝關係前進方向，引領兩國友好合作不斷邁上新台階，更好造福兩國和兩國人民。

習近平強調，我們不久前隆重慶祝了中國共產黨百年華誕；當前，朝鮮人民正團結一心，全力貫徹朝鮮勞動黨八大決策部署。中方堅定支持朝方發展經濟民生、有力推進社會主義建設事業；相信在金正恩帶領下，朝鮮黨和人民一定能夠取得新的更大成就。

《中朝友好合作互助條約》是否續簽？外交部：一直有效

金正恩在賀電中表示，簽訂《朝中友好合作互助條約》向全世界彰顯了朝中兩黨、兩國政府和人民在牢固的法律基礎上，長期發展鮮血凝成的朝中友誼的堅定意志。

金正恩指出，60年來，朝中兩國相互支持、相互幫助，書寫了值得自豪的友好歷史；近年來，面對複雜多變的國際形勢，朝中兩國同志般的信任和戰鬥友誼日益加深，雙方關係發展到更高階段。

金正恩稱，不斷加強和發展朝中友好合作關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場；朝鮮黨、政府和人民將更加珍視作為雙方共同寶貴財富的朝中友誼，在建設社會主義、共產主義的神聖征程中堅定地同中國共產黨、中國政府和中國人民攜手前行。他再次祝賀中國共產黨成立100周年，祝願中國黨和人民在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大覆興的事業中取得更大勝利。

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《中朝友好合作互助條約》簽定於1961年，規定雙方戰時互助，並不參加針對對方的同盟或集團，在經濟、文化和科技等各方面合作。條約每20年在雙方沒有提出修改或終止下自動續約。條約在1981、2001年曾兩度延續，新一次續約時間應為2021年。

中國外交部上周回應記者提問《中朝友好合作互助條約》是否續簽時，表示根據《中朝友好合作互助條約》規定，在中朝雙方就修改或終止問題達成協議前，條約一直有效。

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責任編輯：連兆鋒