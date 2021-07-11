中國駐英國大使館緊急闢謠：沒有呼籲國民盡快返華

中國駐英國大使館在當地時間周六（10日）發表闢謠聲明，提醒在英國的中國公民警惕網傳不實信息。中國駐英國大使館表明，沒有呼籲當地中國公民盡快回國，此消息為假消息。使館又稱，沒有停發經荷蘭轉機回國人員的健康碼。

聲明指出，近日，發現部分自媒體平台的個別賬號，在沒有任何事實依據的情況下，聲稱「中國駐英大使館呼籲中國公民盡快中轉回國」，這一謠傳對部分在英中國公民產生了誤導。中國駐英國使館在此提醒在英中國公民，上述消息為假消息，請不要聽信。

聲明表示，在回國路線選擇上，中國駐英國使館在7月2日，發佈了避免選擇經荷蘭赴華的安全提醒後，個別人員以為使館已經停發經荷蘭轉機回國人員的健康碼，這種理解並不準確；目前，中國駐英國使館繼續提示回國人員注意該線路風險，但對於符合要求的健康碼申請，中國駐英國使領館仍按規定審發。

使館強調，當前全球新冠疫情形勢依然嚴峻，為減少疫情跨境傳播風險，鄭重建議在英中國公民，繼續本著「非必要不旅行」原則，盡量減少跨國旅行；及時登陸使館網站了解最新政策，警惕網傳不實信息；謹慎選擇回國路線，按照使館網站指導進行檢測，在獲批健康碼後繼續做好疫情防範，尤其要做好旅途中的自我保護，以確保安全。

中國外交部全球領保與服務應急呼叫中心電話：+86-10-12308或+86-10-59913991

中國駐英國使館：+44-20-74368294（24小時領事保護與協助）

中國駐曼徹斯特總領館：+44-161-2248986（24小時領事保護與協助）

中國駐愛丁堡總領館：+44-131-3374449（24小時領事保護與協助）

中國駐貝爾法斯特總領館：+44-7895306461（24小時領事保護與協助）

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責任編輯：連兆鋒