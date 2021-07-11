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「美國強過中國關係才會穩定」前助卿：好日子沒有了

國情動向 16:33 2021/07/11

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中美惡鬥，中方多番強調中國發展並非為了超越誰，而誰也不能剝奪中國發展正當權利。但美國前助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）認為，只有在美國贏得與中國的競爭時，中美關係才會穩定。拉塞爾稱，美國過去「支持中國增長並避免衝突的好日子」，已經沒有了。

拉塞爾曾任奧巴馬政府主管東亞與太平洋事務助理國務卿，現任亞洲協會政策研究院（ASPI）國際安全及外交部副主席，他接受《日經亞洲評論》採訪中表示，中美關係正在生變，不要以為美國會繼續一邊支持中國發展，一邊避免磨擦和衝突。但拉塞爾同時也承認，美國不應對中國搞政權更迭，否則會導致如美國在中東一樣的災難性失敗。

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拉塞爾並不認同美國政界現時充斥「與中國接觸失敗」的主張。他解釋，美國在冷戰時為圍堵蘇聯而跟中國接觸，在冷戰後繼續了這樣的政策，終讓中國加入了世貿組織，是因為這樣最為符合美國利益。「一個積弱、不安全的中國，會對美國利益及美國盟友構成很多威脅。」

他形容，美國與中國接觸是個合符常識的決定。「我從未聽過有說服的意見說其他選擇會更好。」他直言，雖然人們希望中國「政治自由化」，但自己並不認為這是美國政府當時決策的考慮，因為孤立和圍堵中國是災難的處方。

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但拉塞爾表示，這並不代表美國會繼續如過去的「好日子」（good old days）般看待中國，這有兩個原因。

他稱，其一是「過去只要兩國有巨大軍事、經濟差距，就會有相對穩定的關係，但中國經濟和軍事現已強得多，從未如此地接近美國水平。」其二是中國變得更堅定自信地「挑戰全球規範和美國領導地位」。

對於美國的策略，拉塞爾指出，嘗試削弱中國並不明智或可行，美國應該尋求鞏固自身與盟友，因為當美國與中國實力差距大時，關係就會非常穩定。「中國一朝覺得美國虛弱、正在衰落、退出領導國際事務的傳統角色，或放棄多年來給予美國巨大軟實力的道德高地，就會更直接地挑戰美國。」

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拉塞爾擔任助理國務卿時，是美國奧巴馬政府「亞太再平衡」戰略重要推手。他主張美國努力加強聯盟。深化與多邊組織的接觸，擴大與亞太地區新興大國的合作。奧巴馬政府與亞太11國締造了《跨太平洋夥伴協定》（TPP），原可組成排除中國的世界最大自由貿易區，但特朗普上任美國總統後隨即廢約。

對於美國常有聲音比較中美實力，鼓吹「中國威脅」，中國外交部強調，美國怎麽發展，怎麽提升美國的「競爭力」，這是美國自己的事，但中方堅決反對美國拿中國說事，把中國當「假想敵」；美國最大的威脅是美國自己，把自己的事辦好，比甚麼都重要。

中方表明，中國始終堅持走和平發展道路，發展的目標是不斷提升自我，讓中國人民過上更加幸福美好的生活，誰也不能剝奪中國人民享有的正當發展權利。

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責任編輯：連兆鋒

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