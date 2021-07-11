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中德疫苗未互認 駐德使館籲中國公民打德國疫苗

社會熱點 17:08 2021/07/11

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中國駐德國大使館表示，中國與德國尚未實現新冠病毒疫苗互相認證，建議在德國的中國公民，接種德國當地認可的新冠疫苗。中國駐德國大使館強烈建議民眾，完成接種2劑疫苗之後14天再回國，使館會根據接種證書和檢測結果綜合分析審發健康碼。

中國政府組織了「春苗行動」，協助有需要的海外中國公民盡早接種到中國或外國疫苗，但中國駐德國大使館周六（10日）發表消稱，目前還沒有中國國產疫苗通過歐盟認定落地德國，建議在德中國公民在自願原則基礎上，盡快通過家庭醫生或接種中心接種當地認可的疫苗。

使館提及，德國目前已取消接種優先順序，很多在德中國公民已經成功預約接種了當地疫苗。

對於在德國接種疫苗後，返回中國是否還需要隔離，使館表示，目前中德疫苗尚未實現互認，而無論是否接種過疫苗，入境中國後都須接受集中隔離和健康觀察，各地政策有所不同，一般為集中隔離14天。

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使館稱，為了接種者健康安全，並將疫苗保護率發揮到最大，強烈建議完整接種疫苗之後14天再回國，這樣有利於降低歸國途中感染風險。民眾申請健康碼時要將疫苗接種證書上傳，使館會核實接種證書，並結合檢測結果綜合分析審發健康碼，有必要時會要求提供其他證明。使館指，會考慮到疫苗接種對抗體IgM和IgG的影響。

至於在中國打過兩針後回到德國的人士，有否必要再打德國疫苗，使館建議他們咨詢家庭醫生或疫苗接種中心，加強針是否可以混打不同技術路線的疫苗。

使館表示，中德之間現時每周共有航班22班，由法蘭克福飛赴上海、南京、沈陽、杭州、成都、西安等地。航班信息及出入境政策會因疫情變化而動態調整，建議旅客密切關注有關航司信息，使館也會及時發佈出入境政策調整的通告。

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責任編輯：連兆鋒

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