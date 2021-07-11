▲ 全年最熱「三伏天」殺到！今年長達40天高温煎敖

中國曆法之中全年最熱的「三伏天」時期到來，周日（11日）為「入伏」，香港天文台發出酷熱天氣警告，內地中央氣象台也發出高溫黃色預警。中國多地都料會持續遭受高溫煎敖。今年三伏天更長達40天而非30天，專家提醒公眾要注意防暑降溫。三伏天究竟是甚麼？今年三伏天為何又會有40日之久？

「三伏天」是「初伏」（頭伏）、「中伏」和「末伏」的合稱，是一年之中最為潮濕悶熱的日子。「伏」意思為「伏邪」，這裏解作「六邪」（風、寒、暑、濕、燥、熱）中的暑邪。

中國古代以「干支」記錄年月日，10「天干」配12「地支」，所以每隔10天就會出現一個「庚日」。

根據曆法，初伏在夏至後第三個庚日開始，第四個庚日起進入中伏，而立秋後第一個庚日則進入末伏。初伏和末伏都是10天，而中伏有時是10天，有時是20天。

今年的中伏就長達20天，因此三伏天一共會維持40天，直至8月中。

中伏10或20天 關乎夏至後庚日早晚

如果庚日出現在夏至的5天之後，那麽從夏至到立秋的45天中，只能有4個庚日，立秋後的第一個庚日，距進入中伏的第4個庚日，只有10天時間。

相反，如果第一個庚日出現在夏至後的5天之內，那麽從夏至到立秋的45天中，便會出現5個庚日，立秋後的第一個庚日，距進入中伏的第4個庚日，就有20天時間，民間俗稱「倆中伏」。

今年的三伏天，7月11日至20日為初伏，7月21日至8月9日為中伏，8月10日至19日為末伏，前後長達40天。

三伏天外出和飲食要注意

「入伏」後空氣濕度增大，再加上持續高溫，極易發生中暑現象。專家提醒「隱伏避盛暑」，公眾需做好防暑降溫措施，老、弱、病、幼等體質較弱人群，應盡量減少外出活動時間。若外出，一定要採取防暑措施，如打遮陽傘、戴遮陽帽、戴太陽鏡等，並隨身攜帶一些防暑藥物。

「頭伏餃子二伏面，三伏烙餅攤雞蛋。」天津社科院研究員羅澍偉表示，伏天伊始，天氣炎熱，人的精神容易倦怠，食欲不佳，而餃子、麵條和烙餅雞蛋，都是開胃解饞的「平補」美食。「吃入伏餃子，意在平安度夏。吃完餃子，再喝一碗熱乎乎的餃子湯，出一身汗，在補充體力的同時，還可排除體內濕毒。」

今年三伏天：溫度高、濕度大、時間長

央視報道，受到副熱帶高壓的控制，「頭伏」期間，南方仍然是高溫高濕的天氣特徵，像江南華南都是如此，不僅是白天氣溫高，夜間的氣溫也很高，真正是進入到了「小暑大暑，上蒸下煮」的「桑拿天」模式。

例如在湖南長沙，未來一周最高氣溫都是在攝氏35度上，夜間的最低氣溫甚至也會接近30度。

在北方，三伏天同樣是一年中最熱的時段，但不同於南方，受到降雨的影響，北方頭伏氣溫變化會比較大，給人的感覺可能是濕熱和強降雨並存。

目前北方尤其是華北地區，今年以來最強的一次降水過程正在醞釀當中，副熱帶高壓伴隨著低渦的北上，有極好的動力和水汽的條件，這一次降水過程將會呈現出降水時間長、對流強、雨量大、範圍廣的特點。

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責任編輯：連兆鋒