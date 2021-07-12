▲ 中國近鄰阿富汗亂了 王毅出訪這三國有玄機

阿富汗戰亂在美軍急速撤走下加劇，武裝組織塔利班擴大對政府軍攻勢，表示已控制阿富汗85%土地。阿富汗境內東部接壤中國地區，亦已在塔利班控制之中。外界擔心阿富汗亂局惡化，該國會再次成為國際恐怖主義溫床。塔利班雖然嘗試向中國等多國釋出善意，阿富汗形勢之複雜繼續引發關注。中國國務委員兼外長王毅，本周一連五日出訪中亞三國，雖然沒有阿富汗，也顯然與阿富汗局勢有關。

中國外交部上周末宣佈，應土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦外長邀請，王毅會於7月12日至16日（周一至周五）訪問三國。

外交部還表示，王毅出訪期間，會出席上海合作組織成員國外長理事會會議、「上合組織—阿富汗聯絡組」外長會議、「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議。

▼ 點擊圖片放大

中亞五國哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦之中，王毅今次訪問的後三國均與阿富汗接壤。

塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦也是上海合作組織成員國。土庫曼斯坦雖然由於其永久中立國身份未有加入這安全同盟，也曾以客席身份參加上合會議。

美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮

外交部就阿富汗局勢批美國：道義與私利之間總選後者

上海合作組織成立於1996年，重點在於打擊恐怖主義和分裂主義。上合成員包括中國、俄羅斯、巴基斯坦、印度，以及中亞土庫曼斯坦以外中亞四國。阿富汗、伊朗都是上合觀察員國。換句話說，上合組織以不同形式覆蓋了阿富汗區內所有國家，被視為協調應對阿富汗局勢的重要機制。

塔利班有望執政阿富汗並希望獲得國際承認下，正在嘗試改善形象。塔利班代表上周到俄羅斯與俄方會談，也表達了對外界的善意。

塔利班代表表示，不會侵犯中亞國家邊界、不會禁止婦女就學和就業。塔利班又形容中國為朋友，不會容許任何勢力在阿富汗境內，從事針對中國或任何其他國家的活動。塔利班歡迎中國到阿富汗投資協助重建，並會保障中國人員安全。

但是，這批基於卡塔爾多哈的塔利班對外代表，與阿富汗境內塔利班戰士終始有一定分別，塔利班組織內部相信亦非鐵板一塊，有不同派系和立場。加上「伊斯蘭國」、「東伊運」等恐怖組織也在阿富汗蠢蠢欲動，塔利班打江山後能否坐得住，為阿富汗帶來穩定，仍然是個問號。

阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資

中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣

阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署（訂戶專享）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒