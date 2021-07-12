  • 29°C
香港時間 : 2021712日 (一) 08:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國近鄰阿富汗亂了 王毅出訪這三國有玄機

國情動向 07:12 2021/07/12

分享：

中國近鄰阿富汗亂了 王毅出訪這三國有玄機

阿富汗戰亂在美軍急速撤走下加劇，武裝組織塔利班擴大對政府軍攻勢，表示已控制阿富汗85%土地。阿富汗境內東部接壤中國地區，亦已在塔利班控制之中。外界擔心阿富汗亂局惡化，該國會再次成為國際恐怖主義溫床。塔利班雖然嘗試向中國等多國釋出善意，阿富汗形勢之複雜繼續引發關注。中國國務委員兼外長王毅，本周一連五日出訪中亞三國，雖然沒有阿富汗，也顯然與阿富汗局勢有關。

中國外交部上周末宣佈，應土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦外長邀請，王毅會於7月12日至16日（周一至周五）訪問三國。

外交部還表示，王毅出訪期間，會出席上海合作組織成員國外長理事會會議、「上合組織—阿富汗聯絡組」外長會議、「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議。

    點擊圖片放大

中亞五國哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦之中，王毅今次訪問的後三國均與阿富汗接壤。

塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦也是上海合作組織成員國。土庫曼斯坦雖然由於其永久中立國身份未有加入這安全同盟，也曾以客席身份參加上合會議。

美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮

外交部就阿富汗局勢批美國：道義與私利之間總選後者

上海合作組織成立於1996年，重點在於打擊恐怖主義和分裂主義。上合成員包括中國、俄羅斯、巴基斯坦、印度，以及中亞土庫曼斯坦以外中亞四國。阿富汗、伊朗都是上合觀察員國。換句話說，上合組織以不同形式覆蓋了阿富汗區內所有國家，被視為協調應對阿富汗局勢的重要機制。

塔利班有望執政阿富汗並希望獲得國際承認下，正在嘗試改善形象。塔利班代表上周到俄羅斯與俄方會談，也表達了對外界的善意。

塔利班代表表示，不會侵犯中亞國家邊界、不會禁止婦女就學和就業。塔利班又形容中國為朋友，不會容許任何勢力在阿富汗境內，從事針對中國或任何其他國家的活動。塔利班歡迎中國到阿富汗投資協助重建，並會保障中國人員安全。

但是，這批基於卡塔爾多哈的塔利班對外代表，與阿富汗境內塔利班戰士終始有一定分別，塔利班組織內部相信亦非鐵板一塊，有不同派系和立場。加上「伊斯蘭國」、「東伊運」等恐怖組織也在阿富汗蠢蠢欲動，塔利班打江山後能否坐得住，為阿富汗帶來穩定，仍然是個問號。

阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資

中國記者揭阿富汗多危險 下車採訪司機絕不離開 因為怕這樣

阿富汗局勢危急威脅中國利益 拆彈要有多手部署（訂戶專享）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮
2021/07/10
美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮
阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資
2021/07/09
阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
2021/04/07
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位

你可能感興趣

美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮
13:12 2021/07/10
美媒：阿富汗塔利班領地已接壤中國 尋求消除中方疑慮
阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資
15:38 2021/07/09
阿富汗局勢危急 塔利班：中國是朋友 歡迎來投資
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
11:49 2021/04/07
中國不吃美國一套 伊朗與中東也是示範單位
地緣政治 外交 恐怖主義 中國 阿富汗 王毅 土庫曼斯坦 塔吉克斯坦 烏茲別克斯坦 中國外交部

下一篇文章

「美國強過中國關係才會穩定」前助卿：好日子沒有了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
美國天眼看不見後 中國天眼這方面仍未能補盲
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
中國「陸上飛機」宏圖　正是拜登怕被搶去的午餐（組圖，有片）
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
【中美角力】基辛格李顯龍都這樣忠告 拜登聽不入耳？
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
美國天眼崩塌後 美媒才發現中國這方面科技超前（組圖，有片）
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
瑞典「環保少女」批中國 內媒留言懟：應多點教育你
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）
【科技戰】中美鬥到上太空 中國騰雲穿梭機計劃曝光（組圖，有片）