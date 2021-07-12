中國證券報：專家料下半年經濟放緩 政府或加碼穩增長

中國上半年宏觀經濟數據會於本周四（15日）出爐。新華社旗下報章《中國證券報》周一（12日）頭版引述專家報道，中國上半年經濟料雙位數增長，但面對全球新冠肺炎疫情防控、經濟復甦不確定性，中國下半年經濟增速料會放緩。報道稱，面對可能出現的外貿增速下降等問題，有關部門或加碼穩增長政策力度。

報道指出，中國經濟上半年 保持穩健復甦態勢。前5個月，進出口按年增速近30%，外貿增長保持強勢。6月，制造業新訂單指數終結了自3月以來的持續下降趨勢，按季上漲0.2個百分點至51.5%，反映了市場需求加快復甦。

中國人民大學國家發展與戰略研究院副教授、中國宏觀經濟論壇（CMF）主要成員劉曉光預期，在經濟復甦和基數效應雙重作用下，預計上半年實際GDP按年增速會達12.3%。

但瑞銀證券中國首席經濟學家汪濤相信，考慮到基數效應消退，二季度多數經濟指標按年可能有所走弱，惟按季增長動能明顯強於一季度。

報道指出，展望下半年，經濟增速逐步放緩成為業內共識。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴表示，總體判斷，中國經濟正處於從快速復甦向常態化回歸的過程中。當前，全球疫情和經濟復甦仍有不確定性，中國經濟恢復仍不平衡，在基數效應減弱、訂單逆向回流和宏觀政策邊際調整的情況下，經濟增速將逐步放緩。

他稱：「一季度中國GDP按年增長18.3%，兩年平均增長5%；預計二季度GDP按年增速會放緩到8%左右，兩年平均增速可能略高於一季度。下半年GDP按年增速將繼續放緩，三季度按年增速會略高於6%，四季度可能在5%至6%之間。」

東吳證券首席經濟學家任澤平也認為，受房地產和出口因素影響，二三四季度經濟增速將邊際放緩。

財信證券首席經濟學家伍超明還預期，隨著歐美等發達經濟體國內產能利用率基本恢復到疫情前水平，下半年中國出口補缺口效應趨弱，出口增速將放緩，國內工業生產增速也將隨之下降。

業內人士表示，要維護下半年經濟平穩運行，更好支持實體經濟發展，需實施更加精準有力的宏觀調控政策。

人民銀行上周已宣佈，會於7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。

任澤平預期，下半年經濟增速逐季放緩，下行壓力較大，此次降準及時引導市場預期，鼓勵中小企業信用擴張，為下半年穩就業、提振消費、發力基建提供支持。下半年貨幣政策會穩字當頭，以我為主，適度從「穩貨幣、結構性緊信用」轉向「穩貨幣、穩信用」格局。

工銀國際首席經濟學家程實認為，下半年中國經濟可能面臨「一上一下」的壓力，即經濟增長速度向下和物價上漲影響向上，貨幣政策以「鬆緊搭配」進行針對性應對，基準利率和流動性總閘口不鬆，不搞大水漫灌；定向支持政策不收緊，確保金融機構對實體經濟的「輸血」源源不斷，增強精準滴灌。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平表示，今年以來，中國經濟處於持續恢復過程中，但實體經濟仍遭遇一些困難，下半年需金融給予更加有力和針對性的支持。

連平稱：「一方面，推動實體經濟融資成本下降，保持企業生產經營活力，穩定市場微觀主體的預期具有現實的緊迫性。另一方面，上半年信用債融資條件不佳進一步推升本來就旺盛的企業間接融資需求。另外，上半年財政政策力度有所收斂。這就需要貨幣政策繼續保持連續性、穩定性和可持續性，維持流動性合理寬裕，尤其是商業銀行要發揮積極作用，支持實體經濟融資需求，推動貸款利率平穩回落。」

人行超預期全面降準支持實體經濟 穩健貨幣政策取向沒變

【中國經濟】國務院：適時降準支持中小企等實體經濟

盛松成：中國下半年經濟增速料放緩 宜合理適度減息

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒