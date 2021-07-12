中國數字人民幣領先主要經濟體 美國會否坐視不理？

紙幣在中國唐代發明，宋代開始流行，方便了攜帶，促進了交易，改變了世界。今天中國正再一次「重新發明」貨幣，令紙幣至少在內地迅速變得冗餘。主權數字貨幣競賽，中國領跑主要經濟體，在美國則掀起了美元霸權是否受到威脅的熱議。

數字人民幣雖未有正式推出時間表，但試點正在遍地開花。

繼深圳、蘇州、雄安新區、成都後，上海、海南、長沙、西安、青島、大連也成為了試點，再加上明年2月北京冬奧，數字人民幣試點至今已形成「10+1」格局。

數字人民幣去年下半年開始試行以來，當局已發出近2.7億元紅包供民眾領取試用。

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數字人民幣與比特幣（Bitcoin）等加密貨幣有本質差別。

縱兩者都採用區塊鏈（blockchain）技術，數字人民幣是央行發行的數字化法定貨幣，功能、屬性和價值都與實體人民幣一樣；比特幣等加密幣則沒有國家主權支持，可靠和受信賴程度有限，導致幣值可以瘋漲瘋跌。

而且，不少比特幣等加密幣市場參與者，最終目的都是炒高價格，然後兌回美元圖利，可見美元仍是歸宿，這些加密幣未有真正將金錢帶入數字化的時代。

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與此同時，數字人民幣使用體驗雖然與支付寶、微信支付非常相似，但其實與這些電子支付服務也根本不同。

電子支付帳戶與銀行戶口綁定，在數字人民幣出現之前，始終仍是交易銀行存款中的實體貨幣，而交易要經過銀行系統結算，幕後手續需時且繁複。支付服務亦會向商家抽取佣金，而商家可以選擇拒絕消費者使用，或在多種支付服務選擇之中，限定消費者只能使用那種。

相比之下，數字人民幣是人民銀行直接發行的電子錢，交易操作與現金沒有分別，直接由買家從手機錢包拿出來交給賣家，不用經過銀行系統結算。

這使得數字人民幣可以在沒有網絡下照常使用，兩部手機一碰即能過數。數字人民幣交易更不用抽佣，而這作為法定貨幣一種形式，發展起來配套到位後，任何人都不能拒收。

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主權數字貨幣除可簡化交易和降低成本，還有潛力令更多人能夠享用金融服務。

對於需要經常小額轉帳的人群，尤其是涉及跨境匯款的外來勞工，現有銀行體系便捷程度無疑尚有進步空間。世界銀行更指出，全球仍有17億人沒有銀行戶口。加勒比海群島國家巴哈馬去年比中國還早推出數字貨幣，當地央行稱地理是一大因素，數字貨幣解決了銀行因為成本考慮，不向偏遠地區人口提供服務的問題。

說白了，主權數字貨幣令政府派錢也容易得多，可以宣佈之後即時實施，不用再額外花費龐大開支設計複雜系統，讓合資格市民爭著登記。政府發行數字貨幣，更可實時確切掌握貨幣流通情況、消費與通脹等經濟數據，以制定更精準合適的政策。

可以預料，主權貨幣數字化會是未來發展趨勢，在這場競賽落後的經濟體，會面臨......對中國來說，推出數字貨幣更有戰略意義......儘管數字人民幣短時間內仍難撼動美元霸權，惟中國是......當然，美國未有袖手旁觀，只是美國國內就......英語有道是「一樣東西沒壞就不要去修理」，美元現時......

（節錄）

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