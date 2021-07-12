新疆反恐部隊罕曝戰績  28年擊殺91恐怖份子（多圖）

▲ 新疆反恐部隊罕曝戰績 28年擊殺91恐怖份子

新疆7.5騷亂12周年、中共建黨百年之際，武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某部特戰一中隊，日前首獲中央軍委授予「反恐尖刀中隊」榮譽稱號，由中共總書記習近平親自授旗。中央電視台等官方媒體，隨後紛紛曝光此部隊的戰績，其中在過去28年來成功處置30多宗暴力恐怖襲擊事件，擊斃 91名恐怖份子

這是內地官方極罕有地曝光訊息，披露新疆反恐行動中擊斃恐怖份子的統計數字。

中共中央軍事委員會本月5日下午在北京八一大樓舉行授予「榮譽稱號」儀式，習近平向獲得「反恐尖刀中隊」稱號的武警部隊新疆維吾爾自治區總隊某機動支隊特戰大隊特戰一中隊頒授獎旗。

習近平親授「反恐尖刀中隊」稱號

央視、觀察者網等內地媒體隨後報道，這個基層中隊組建28年來，成功處置30多宗暴恐事件，擊斃91名恐怖份子，拆解200多枚爆炸品，駐守反恐維穩一線。

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當中，中隊排長劉志軍身具武警十大忠誠衞士榮譽。2008年8月，多名恐怖份子在新疆殺害無辜群眾後，再襲擊公安民警。

中隊奉命出擊，時任班長的劉志軍搜索3日3夜，卻在一處玉米叢遇襲，遭鋼製長矛刺入臉部，被擊碎六顆牙。劉志軍開槍擊斃兩名衝出來的暴徒，再負傷拯救身旁的民兵，擊斃了正在砍殺民兵的暴力份子。當時現場還有四名暴力份子被其他武警擊斃。

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至於特戰隊員吳蛟，於2014年迎來生涯首場實戰。一批恐怖份子設置路障，打砸焚燒經過車輛、砍殺無辜群眾。當天深夜，吳蛟和戰友搜索藏匿的暴恐份子，發現兩名恐怖份子持大砍刀，從蘆葦叢中偷襲戰友。

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吳蛟舉槍射擊，再擊斃從後而上的4名恐怖份子，成功以一敵六立了一等功。

吳蛟那一年只有21歲，他回憶「當時其實也有過害怕，但真正進入任務後就沒想那些了，只想着如何以最好的戰鬥狀態保存自己、消滅敵人」。而當年一戰，有9名暴恐份子被當場擊斃。

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特戰一中隊副小隊長喜小平入伍十年，參加過10多次反恐行動。他形容，每一次與死神擦身而過的經歷，都讓他感受到自己強了，才能震懾敵人。

報道又引述習近平日前簽署的「反恐尖刀中隊」稱號頒授命令指出，他要求全軍向這支中隊學習，「加強黨的創新理論武裝，牢記初心使命，傳承紅色基因，打牢聽黨話、跟黨走的思想政治根基；練就克敵制勝的過硬本領，堅持以戰領訓、以訓促戰，全面提高訓練水平和打贏能力，確保一旦有事能上得去、打得贏」等。

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七五事件是指2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊的示威活動演變成大規模的維吾爾族及漢族的衝突。內地官方統計，事件造成197人死亡，多數為漢族；1721人受傷。

新疆官方日前在北京舉行記者會說，當地反恐策略證明「保安全才能保人權」。

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責任編輯：鄧國強

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