英航母將首與日本軍演？京曾警告中國已非百年前

日本海上自衛隊據報近期將與英國皇家海軍最先進的伊利沙伯女王號航母戰爭群，舉行聯合軍演；日媒稱，英日此舉目的是模擬在非洲東部索馬利亞外海亞丁灣反海盜，但似乎暗地劍指中國，將觸碰中國紅線。

中國國防部發言人此前在回應英國航母將前赴亞太時表示，今日之世界已不是百年前的世界，今日之中國也不是百年前的中國’南海不應成為大國博弈之海、砲艦橫行之海；域外國家不遠萬里跑到南海來耀武揚威、挑動事端、製造緊張，才是南海「軍事化」的根本原因。

中方重申，中國軍隊將採取必要措施，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅定維護南海地區和平穩定。

中國國防部：中國堅決捍衛國家主權

日本富士晚報報道，日本海上自衛隊將與英國海軍伊利沙伯女王（HMS Queen Elizabeth）號航母戰鬥群聯合演訓，這場演訓雖是模擬在非洲東部索馬利亞外海亞丁灣進行反海盜行動，但在23日東京奧運開幕前，進行此種聯合軍演，似乎有更深含意。

英想牽制中國又怕觸怒 女王航母巡印太不做一件事

英國航母來南海向中國炫耀 要拉美國荷蘭軍艦湊數？

報道指，英日此舉似乎在劍指中國。日本防衛大臣岸信夫9日在內閣會議後的記者會上表示，日本將與英國一同針對海盜這種全球性的安全保障上的課題，展開共同行動，以展現確保航海交通安全的心意與能力。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

這將是日本海上自衛隊首度與英國航母戰鬥群聯合演訓。演訓的日期、參加的部隊等具體內容尚未公布，但據悉可能是本周開始實施。

日本政府相關人士透露，日本海上自衛隊派遣到亞丁灣進行反海賊行動的護衛艦與和P-3C海上反潛機將參與聯合演訓。目前日本海上自衛隊派到亞丁灣的護衛艦有「瀨戶霧號」也將參與。

報道：英實質針對中國 想展現存在感

一般認為，與英國航母戰鬥群同行的美國、荷蘭這2國的海軍也將參與演訓。

號稱英國史上最大噸位的航母，英國皇家海軍伊利沙伯女王號航母戰鬥群5月從英國出發，朝太平洋海域的方向長期航行中。報道指，英方此舉實質針對中國，英國想展現存在感。

英擬派航母赴南海 中國駐英大使發文批：橫行自由

中菲南海牛軛礁風波 背後是美國印太戰略來勢洶洶？

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解