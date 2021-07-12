暴雨襲多地 北京彈性上下班一度停500航班

內地華北地區以及四川、山西等省份近日均遭暴雨襲擊，北京昨日500多架航班被取消，多地已建議彈性、錯峰上下班。

綜合澎湃新聞、人民日報用戶端等報道，中央氣象台周一（12日）早6時發佈暴雨黃色預警，預計今天8時至13日8時，北京、天津、河北北部、內蒙古東南部、遼寧西部、山東北部、蘇皖北部等地有大到暴雨，其中，北京東北部、河北東北部、遼寧西部等地的部分地區有大暴雨，河北東北部局地有250～280毫米特大暴雨。

北京暴雨公司多採取彈性上班

北京市防汛指揮部提示，昨晚至今天（12日）全天北京市將有大到暴雨，請市民減少出行，避讓積水路段，遠離河道和危險山區，建議北京市不涉及城市運行的機關、企（事）業單位今天可以採取彈性上班方式或錯峰上下班。

北京市教委表示，中小學、幼稚園今天應停止返校活動，高校停止組織師生的戶外調研、實習、聚集性活動。

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北京大興機場發佈消息稱，根據今日雷雨情況，大興機場全天調減航班156班，調減後今日計畫執行航班598架次，進出港旅客預計8.8萬人次。

五台山因暴雨發生洪水致一死三傷

山西省五台山景區10日晚突降暴雨，發生洪水，路面阻斷，部分遊客滯留景區，已導致一死三傷。

五台山景區管委會工作人員表示，景區工作人員11日早晨重新清理淤泥時，在河道裡發現一名天津籍女性遊客，已死亡。救援過程中還發現三名遊客受傷，目前在醫院治療。

四川省巴中市9日到10日普降暴雨，當地發佈今年入汛以來首個暴雨黃色預警，巴河、通河流域河水暴漲，地處通河、巴河兩河交匯下游的平昌縣白衣古鎮昨天淩晨遭受洪水侵襲，場鎮大面積被淹沒。

網上視頻顯示，在巴州區三江電站大壩附近，多艘船隻、快艇被巨大的洪流裹挾，瞬間被卷走墜入下游波濤洶湧的水中。

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责任编辑：李冰琪

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