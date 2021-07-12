【雲南疫情】新增9宗本土確診 多個中緬邊境地區防控升級

雲南省衛健委官網周一（12日）公佈，7月11日0時至24時，新增新冠肺炎本土確診病例9例（2例為7月9日無症狀感染者轉為確診病例），新增境外輸入新冠肺炎確診病例3例。

截至7月11日24時，雲南現有新冠肺炎確診病例148例（本土59例，境外輸入89例）、新冠肺炎無症狀感染者20例（本土1例，境外輸入19例），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

雲南多個中緬邊境縣市相繼升級疫情防控措施

7月4日雲南瑞麗疫情暴發以來，本土確診病例持續增加，雲南省多個邊境縣市相繼升級疫情防控措施。

中緬邊境普洱市孟連縣應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作領導小組指揮部發佈通告稱，7月12日0時—14日24時，全縣範圍內全體居民(含本地常住人口、流動人口、外籍人員等)開展一次全員免費核酸檢測；實行全縣封閉管理，所有人員非必要不進出孟連，因特殊情況需要外出的，需持3天內核酸檢測陰性證明和出行審批單。

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此外，7月7日起，中緬邊境保山市騰沖市要求在3天內完成全員檢測，檢測物件為騰沖市轄區所有居民(含本地常住人口、流動人口、外籍人員等)。

7月8日，中緬邊境德宏州隴川縣發佈通告，全縣重點場所暫停營業，校外民辦教育機構線下授課活動全面停辦；7月10日—12日，盈江縣開展全員核酸檢測。

雲南省有25個邊境縣分別與緬甸、老撾和越南交界，邊境線長達4000餘公里，邊境山水相連，無天然屏障和物理隔離設施，邊民往來頻繁，口岸通道眾多。

緬甸華籍詐騙犯爭返國自首 防控設限額

內媒報道，現時每天在邊境口岸要回國自首的人員已排起長龍，亦對防控形成壓力。有網絡片段拍到，雲南邊境某口岸已立起「限量接受報名回國，每天限額150人」的公告牌。

緬甸北部地區因為語言和流通貨幣與中國較為一致，不少中國人聚集當地從事電信詐騙及網絡賭博等活動。

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內地多地6月公告，要求這些人員在限期前回國，否則將註銷戶籍。觸發大批人返國自首，接壤緬甸的雲南瑞麗首當其衝，當局早前就在自首人員身上驗出Delta變種病毒。

據內地媒體報道，2018年及2019年，瑞麗口岸檢查外籍人員總量均為全中國第一，這也使疫情防控相當困難。

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責任編輯：李冰琪

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