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南海仲裁5周年美「撐腰」菲律賓 趙立堅斥歪曲國際法（第二版）

國情動向 18:19 2021/07/12

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南海仲裁5周年  布林肯發聲明「撐腰」菲律賓

南海仲裁案判決5周年之際，美國國務卿布林肯發出措詞強硬聲明，聲稱中國「如在南海攻擊菲律賓軍隊」，將「觸發1951年的《美菲共同防禦條約》」，意味會在南海議題協防菲律賓、軍事反制中國。這一表述觸碰中國領土、主權底線，恐為中美緊張關係火上澆油。

（新增2至4段趙立堅回應）

中國外交部發言人趙立堅周一（12日）在例行記者會答詢，回應布林肯聲明時表示，美方聲明罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反和歪曲國際法，違背美國政府長期以來在南海主權問題上不持立場的公開承諾，蓄意挑動南海領土主權和海洋權益爭端，挑撥地區國家間關係，破壞地區和平穩定，是極不負責任的。中方對美方錯誤行徑表示強烈不滿和堅決反對。

趙立堅就此強調六點事實，並表示：

中方是國際法治的堅定維護者和踐行者，作為《聯合國海洋法公約》創始締約國，始終堅持正確理解、認真執行公約。美方動輒以國際法衛道士自居，言必稱公約，頻頻拿公約說事，請美國先加入公約再說。

趙立堅強調，中方敦促美國停止濫用國際法，停止使用武力或以武力相威脅，停止在南海挑釁滋事，遵守以《聯合國憲章》為核心的國際法，尊重中方在南海的主權和權益，不要在錯誤道路上越走越遠。

布林肯（Antony Blinken）當地時間11日發出聲明表示，海洋自由是所有國家的長遠利益，對全球和平與繁榮至關重要。

中方曾警告  中國領土主權原則不能碰

他在聲明中稱，國際社會長期以來受益於以規則為基礎的海洋秩序，體現於「聯合國海洋公約（UnitedNations Convention on the Law of the Sea）」的國際法，為海洋所有活動制定法律框架；這套國際法構成國家、區域與全球在海事領域的行動與合作，對確保全球商業自由流通至為重要。

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布林肯於聲明中聲言，5年前，海牙國際仲裁法院根據1982年《聯合國海洋法公約》對南海仲裁案做出裁決，否定中國在南海主張的「擴張性海洋權利」，稱中方主張是沒有國際法依據；並稱：

中華人民共和國和菲律賓根據《聯合國海洋法公約》承擔的條約義務，有遵守這一決定的法律義務。

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布林肯聲明強調，「我們還重申，在南海對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機的武裝攻擊，將觸發美國根據1951年《美菲共同防禦條約》第四條作出的共同防禦承諾」。

美無異在南海議題協防菲國  碰中國底線

布林肯在聲明中呼籲中國「遵守其在國際法下的義務」，並先後用上「停止挑釁」、「威脅航行自由」等字眼。

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另一方面，作為美國盟友，加拿大全球事務部發表聲明，稱關注中國近期在南海及東海，包括近期在菲律賓附近海域，導致局勢升級的行動，呼籲包括中國在內的國家履行《南海共同行為宣言》的承諾。

海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布南海裁決，宣稱中國「對南海水域資源無歷史性權利」，並揚言「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，中國侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

但中方當年直指，海牙常設仲裁法院與海牙國際法庭根本無關係，裁決是廢紙一張。

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【知識庫：何謂《美菲共同防禦條約》】

《美菲共同防禦條約（U.S.-Philippines Mutual Defense Treaty）》為美國與菲律賓1951年8月30日在華盛頓簽訂的聯防條約，於1952年8月27日正式生效，有效期無限。

條約共8條，其精神為美國與菲律賓的集體防禦制度，在太平洋海域對任一方領土，與對其在太平洋的軍隊、船舶或飛機的武裝攻擊，兩國將依約採取行動，對付共同危險。

責任編輯：鄧國強

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