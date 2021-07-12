【人行降準】A股全線上升 兩市成交額達1.3萬億元

受人民銀行上周五宣布全面降準消息影響，A股今日高開高走，滬指收升0.7%企穩3500點，深成指升逾2%，創指升3.7%創出6年新高，兩市成交量持續放大，達1.3萬億元（人民幣，下同），北向資金流入超50億。

A股三大指數今日集體高開，科技股漲勢突出，滬指一度漲超1%，但午後漲幅有所回落，截至收市，滬指升0.67%，報3547點；深成指升2.14%，報15161點；創業板指盤中一度觸及3554點，升幅超過4%，創下2015年6月18日之後，近6年多新高，收市升3.68%，報3534點。

兩市成交火爆，連續第8個交易日破萬億，截至收盤，滬深兩市成交額突破1.3萬億元，刷新年內新高。其中，滬市成交額達5648億元。

板塊方面，網絡安全、量子科技、鴻蒙概念股領漲，汽車、生物製品、券商板塊亦走強。僅房地產、銀行及公用事業板塊下跌。

人行上周五宣布全面降準0.5個百分點，釋放長期資金約1萬億元人民幣，超出市場此前預期。人行並強調，此次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，穩健貨幣政策取向沒有改變。

中信證券報告指出，上周國常會定調到人行全面降準政策落地，投資者對「弱經濟強流動性」開始形成高度一致的預期，短期內可能繼續湧入高景氣度的新能源、半導體等成長製造板塊。

責任編輯：蒯宇澄

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