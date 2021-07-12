【台灣疫情】郭台銘強調大陸沒干涉疫苗採購過程

台灣鴻海創辦人郭台銘周一（12日）證實，他的團隊已完成與BioNTech（BNT，港稱復必泰）新冠疫苗有關的合約簽署，但還要持續努力催促到貨時間和到貨數量，並強調在洽購期間，中國大陸沒有對疫苗採購過程有任何指導或干涉。

郭台銘在社交平台上寫道，從5月23日向有關當局提出BNT疫苗捐贈方案，並自6月1日送件到食藥署，6月18日政院宣佈正式授權至今天剛好七周，這段時間郭台銘自知責任重大，阻礙重重，但他及疫苗採購團隊始終抱持希望，盡可能努力在最短的時間內完成採購及捐贈的法律程式。對大家期待疫苗的焦慮，他與團隊都感同身受。

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他強調，這批疫苗是德國原廠直送的，並說：「自我方提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸北京當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質進行。」

郭台銘：台灣未來可能還有二三波疫情

郭台銘也提醒社會各界，在海外疫情依舊嚴峻的狀況下，台灣未來還是可能有第二波、第三波病毒的侵襲，大家仍然應依循防疫規定。

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上海復星醫藥早前宣佈，已和台積電、鴻海永齡簽訂《銷售協議》，將賣出1000萬劑BNT疫苗，讓買方捐贈給台灣民眾接種。

上海復星醫藥子公司復星實業與台積電及鴻海簽署銷售協議，銷售1千萬劑BNT新冠疫苗。

國台辦：大陸阻撓採購疫苗謠言不攻自破

報道指，在大陸，國台辦發言人馬曉光形容銷售協議簽訂是非常好，提到台灣近期出現「大陸阻撓採購疫苗、以商逼政」說法，表示謠言不攻自破，批評有勢力蓄意操作，不得人心。馬曉光又指，大陸早就表明，願意幫助台灣抗疫，包括供應世衛認證的國藥同科興疫苗，至於上海復星供應疫苗，大陸亦樂觀其成。

▲ 台灣疫情仍未結束。

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責任編輯：李冰琪

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