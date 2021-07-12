解放軍未來精銳？智能機械鯊魚性能首曝光（多圖）

▲ 解放軍未來精銳？智能機械鯊魚性能首曝光

解放軍裝備正向無人化、智能化發展，北京舉近日舉行的2021年第七屆中國軍事智能裝備博覽會，便展出多款企業研發中、或有潛質成解放軍未來殺手鐧的武器，其中包括一款有隱身功能、可承擔偵察任務的機械鯊魚無人潛艇。美國媒體亦盯上這種嶄新裝備。

智能化無人潛航器，已經成為世界各軍事強國繼無人機、無人車之後，又一個新的重點研發裝備。在這屆展會上，國內企業就展出了具備較高自主工作能力的智能仿生鯊魚無人潛航器。

「鯊魚型」無人潛航器 可作偵察用途

根據披露，外觀深灰色的「鯊魚型」無人潛航器，主要分為1.85米長的1850A、和2.2米長的2200A兩種子型號，海洋中絕大多數成年鯊魚的長度都在這一範圍內，以此隱藏不被敵軍發現。

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這款無人潛航器外形設計完全仿照真實鯊魚的樣子，包括身體部分、尾鰭、背鰭、腹鰭等，所以在遠距離肉眼觀察時，很難分辨究竟是智能仿生鯊魚還是真的鯊魚。

該型無人潛航器的外殼採用吸音材料製成，具有一定的聲學隱身效果而且，其推進系統也採用了仿生尾鰭設計，而非傳統的螺旋槳設計。這樣，既可以更加真實地模擬鯊魚、減少噪音，也具備功耗低、續航時間長、速度快、操控靈活等優點。

該型無人潛航器能夠安裝單波束/多波束/側掃聲納、CTD（溫鹽深儀，Conductivity Temperature Depth）、水下攝像機、水聽器、磁力計等功能載荷，可用於海上戰場抵近偵察、目標搜救、戰場監視以及海域反潛巡邏打擊等任務。

美國媒體亦關注中國「機械鯊魚」

美國政治外交雜誌《國家利益》7月10日刊發的文章，也盯上這款「機器鯊魚」，形容「它能以低聲學特徵高速執行，可用於偵察和反潛戰」。該文章同時強調，美軍開發的無人潛航器也擁有「秘密武器」。

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報道指，美國海軍的自信來自先進的水下通訊網線，這成為美國海軍各種水下潛航器的「秘密武器」。據了解，美國雷神公司（Raytheon Company）研製中的「梭子魚」無人掃雷載具則更進一步，它採用無線海底資料鏈路和自主演算法設計，號稱可以發現、跟蹤甚至摧毀水雷等敵方目標，而無須人工干預。

另外，這次展覽會上，中國兵器工業集團北京北方車輛集團有限公司，也展示了一輛名為「尖兵」的地面無人作戰車，吸引了很多參觀者的注意。

另一家企業也展出了一款小型地面無人作戰車，但是從設計佈局來看，其火力要比「尖兵」地面無人作戰車強大得多。

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責任編輯：鄧國強

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