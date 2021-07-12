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江澤民缺席中共百年黨慶後  另類形式「露面」

國情動向 17:02 2021/07/12

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江澤民缺席中共百年黨慶後  另類形式「露面」

作為第三代領導人的前總書記江澤民、前總理朱鎔基缺席中共建黨百年活動，引起外界關注後，他們近日以另類形式「露面」，為去世的中央經濟智囊高尚全送署名花圈。

財新網報道，中國經濟學家、前中國經濟體制改革研究會會長高尚全遺體告別式9日在北京舉行。國務院副總理劉鶴、前總理温家寶，以及中國國家發展和改革委員會主任何立峰，已卸任的高官馬凱、周小川等赴八寶山殯儀館弔唁。

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江澤民一度誤傳亮相 現身上海靜安寺其實是他（組圖）

中共政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、韓正，及國家副主席王岐山、人大常委會副委員長王晨、中組部長陳希、中共統戰部長尤權則送花圈。

江朱健康成輿論關注

而令外界注視的，是現場江澤民、朱鎔基致花圈。這兩名中共前領導人本月1日皆缺席中共建黨百年黨慶，引發外界關注，關於兩人身體狀況不佳的傳言再起。

而92歲的高尚全6月27日在北京病逝。他曾於80年代經濟改革中將「勞動力市場」、「自由」、「對市場經濟內涵的完善」、「所有制理論的創新」等詞句寫進中央文件。

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責任編輯：鄧國強

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